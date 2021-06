Saint-Pétersbourg et le foot belge : des défaites, un deuil… et une médaille

Gazprom Arena, antre du Zenit Saint-Pétersbourg, ses 69.500 baquets, son look de soucoupe volante, son architecte japonais, son coût de construction dépassant le milliard et demi d'euros... et quelques souvenirs contrastés pour le foot belge. Ce soir, les Diables Rouges s’y souviendront de 2018, de la demi-finale maudite contre la France et de la médaille de bronze face aux Anglais. Mais aussi de quelques cartonnages. Petite remontée dans l’Histoire.

La plus douloureuse : 10 juillet 2018, France-Belgique (1-0)

C’est sans doute le match le plus frustrant du grand livre belge, une demi-finale de Coupe du Monde qui consacre la brillance des Diables face à des Bleus froids et calculateurs. Eden Hazard marche sur l’eau, Toby Alderweireld et Axel Witsel poussent Hugo Lloris à des safes de cador : le futur champion du monde est dans ses petits souliers. Vient alors le coup de boule de Samuel Umtiti, oublié par le duo Fellaini-Alderweireld sur coup de coin (51e minute). Suivi par les simagrées, gain de temps oblige, de Kylian Mbappé en fin de rencontre. Au registre de la ruse, Roberto Martinez s'est fait dompter par Didier Deschamps... Les Diables n’ont jamais été aussi près d’une finale planétaire : ils repartent avec le prix du mérite et du spectacle, les lauriers seront pour les Bleus. Mais les relations France-Belgique reprennent un coup d’acidité. Et pour longtemps…

France - Belgique : 10 juillet 2018 (1-0) - Russie 2018 - Demi Finale - 10/07/2018 Les Diables rouges ont été vaillants, courageux, tenaces mais cela n’a pas suffi pour terrasser la France en demi-finale du Mondial à Saint-Petersbourg. La Belgique a en effet dû courber l’échine 1-0 suite à un but de la tête de Samuel Umtiti en début de deuxième période (51e). Une phase arrêtée fatale aux Diables qui avaient pourtant pris le match en main en début de rencontre et tout tenté dans les dernières minutes pour percer un mur français impénétrable.

La plus médaillée : 14 juillet 2018, Belgique-Angleterre (2-0)

Jusqu’alors, le football belge ne pouvait s’enorgueillir que d’une médaille d’or olympique (1920) et de deux médailles continentales (bronze 1972, argent 1980). Va cette fois pour du bronze en Coupe du Monde. Au bout du match, Thomas Meunier (4e minute) et Eden Hazard (82e) sont nos buteurs noir-jaune-rouge. Les Diables opèrent en mode Deschamps : les stats offensives, de frappes et de passes sont laissées aux Anglais (poteau d’Harry Kane), les Belges frappent en contre. Le Mondial russe se clôture dans l’ancienne cité des tsars avec un coup de figue et de raisin : le foot belge n’a jamais gratté du métal planétaire aussi précieux, mais la finale France-Croatie, le lendemain, se zieutera avec une profonde amertume. Qui ne sera pas celle d’une ambrée belge…

Belgique - Angleterre : 14 juillet 2018 (2-0) - Russie 2018 - Petite Finale - 14/07/2018 La Belgique a remporté, avec la manière, le match pour la 3ème place de cette Coupe du Monde face à l’Angleterre (2-0). Les Diables rouges ont inscrit deux buts, un par mi-temps. Le premier par Thomas Meunier à la 4ème minute et le deuxième à la 82ème minute par Eden Hazard. Cette génération entre dans l’histoire du football belge et fait mieux que les Diables au Mexique en 1986 qui avaient terminé à la quatrième place.

La plus facile : 16 novembre 2019, Russie-Belgique (1-4)

Les Diables Rouges cavalent vers l’Euro 2020 (qui n’est pas encore reporté pour cause de bestiole pandémique…) et s’apprêtent à enfourner un 30 sur 30… qui en dit long sur le niveau de l’opposition. La 9e étape du périple-promenade ramène les hommes de Martinez à la Gazprom Arena, 16 mois après les aventures de Coupe du Monde. Les Hazard Brothers sont à la balalaïka : Thorgan et Eden (deux fois) affichent le 0-3 à la pause, Romelu Lukaku claquera sa 52e biscotte en Diable en 2e période avant qu’un Russe ne sauve l’honneur. Tout roule chez les Belges : pour preuve, Thomas Vermaelen est même titulaire et nominé parmi les hommes du match.

Russie - Belgique : 16 novembre 2019 (1-4) - Qualifications Euro 2020 - 16/11/2019 Les Diables rouges termineront premiers du groupe I, ils ont validé cette position avec une victoire convaincante face à la Russie (1-4). Trois des quatre buts ont été inscrits par un Hazard. Le premier par Thorgan avant qu’Eden n’inscrive un doublé pour le deuxième et le troisième. L’inévitable Romelu Lukaku a fermé la marche. Mais c’est un Russe qui a donné au score son allure finale (Dzhikiya). Outre les buteurs, notons les bonnes prestations de Thomas Vermaelen, Kevin de Bruyne ou encore Dries Mertens. Le parcours sans faute des Diables continue, ils peuvent rêver au 30/30.

Les déroutes de Coupe d’Europe pour nos clubs… sauf Bruges

L’ancienne capitale russe, nommée en l’honneur de Pierre le Grand, a aussi pavé le parcours de nos clubs en Coupe d’Europe. 8 fois nos clubs se sont déplacés dans l’ancienne cité impériale, le voisinage de l’Ermitage ne nous laissant quasiment… que de mauvais souvenirs : 7 défaites… et une seule victoire, lors de la visite la plus récente, pour le seul Club Bruges.

16/9/1987 : Zenit Leningrad-Bruges (2-0). La première visite en cette magnifique cité toujours nommée Leningrad date donc de l’époque soviétique. Le 16 septembre 1987, le Club Bruges de Henk Houwaart, Mamadou Tew, Hugo Broos, Luc Beyens et Franky Vander Elst s’incline 2-0 au vieux Stade Kirov, du nom d’un révolutionnaire bolchevik, sur le site de la future Gazprom Arena. Au retour, les Brugeois flanqueront du 5-0 aux Russes (4 buts du seul Kenneth Brylle !) : c’est la saison de la fameuse moulinette brugeoise, avec des remontadas de légende lors des matches retours, notamment face à Dortmund. 20/9/2007 : Zenit St-Pétersbourg-Standard (3-0). C’est le Zenit de Dick Advocaat, Nicolas Lombaerts et Andrey Arshavin (qui claquera deux des trois buts locaux). Le match a lieu au Stade Petrovski, théâtre du tournoi olympique de foot des Jeux de 1980 et également de l’Euro d’athlétisme en 1998. Au match retour de ce 1er tour de Coupe UEFA, le Standard de Preud’homme, Onyewu, Defour et Witsel forcera le 1-1 (but d’Onyewu). En fin saison, le club liégeois retrouvera le titre… 25 ans après. Et le Zenit remportera cette Coupe UEFA face aux Glasgow Rangers (2-0).

1/12/2010 : Zenit-Anderlecht (3-1). C’est le début des confrontations quasi annuelles entre le Zenit et le foot belge. Luciano Spalletti a remplacé Dick Advocaat sur la banquette, Nicolas Lombaerts et ses potos dominent facilement le Sporting de Silvio Proto, Jonathan Legear et du jeune Romelu Lukaku, en cette 5e journée du Groupe G d’Europa Ligue qui verra le Zenit gagner… tous ses 6 matches ! Et le Sporting se qualifier lors de l’ultime journée face à Hajduk Split. 24/10/2012 : Zenit-Anderlecht (1-0). Nous sommes en Ligue des Champions, Axel Witsel a rejoint la steppe et croise son copain Milan Jovanovic, passé en Mauve, de même que… son meilleur ennemi Marcin Wasilewski. Les retrouvailles sont glaciales, à l’image du froid polaire, et les Mauves repartent avec une défaite… à peine compensée par le succès du retour (1-0, Dieumerci Mbokani). Dans une poule C dominée par Malaga et l’AC Milan, le Zenit finira troisième... et le Sporting bon dernier.

26/8/2014 : Zenit-Standard (3-0). Au Stade Petrovski, le Standard vit son remake de 2007 : Lombaerts, Witsel tournent toujours aux troubles gazo-roubles… et Hulk les a rejoints pour en planter deux dans la caisse à Eiji Kawashima. Le Standard de Guy Luzon est venu en visite touristiques avec, eh oui, Laurent Ciman, Jelle Van Damme, Adrien Trebel et Geoffrey Mujangi-Bia… Nous sommes en barrages de Ligue des Champions : André Villas-Boas verra le grand Bal, Gaïe Louzonne aka La Lose pas... 29/9/2015 : Zenit-Gantoise (2-1). Hein Vanhaezebrouck ne sait pas encore que ses Buffalos vont devenir le premier (et dernier…) club belge depuis Anderlecht en 2001 à forcer le 2e tour de la Ligue des Champions. Tenus en échec au premier match à Gand par Lyon, les Flandriens séduisent et butent via Thomas Matton… mais au final, ils se feront piéger par le métier des Russes. Suivront ensuite 4 succès de rang (Valence, OL, Zenit), en marche vers l’exploit… Sans le succès buffalo au retour au retour (2-1), le Zenit faisait le carton plein.

23/2/2017 : Zenit-Anderlecht (3-1). Anderlecht a passé l’hiver européen, en 16e de finale de Ligue Europa il se sort même du piège russe grâce à un but à la toute dernière minute signé Isaac Thelin, son Suédois pourtant si critiqué. C’est la joyeuse époque de René Weiler, l’Helvète au foot glacial et aux sourires dépressifs. Pour son 400e match européen, et grâce au but inscrit en déplacement, le Sporting force les portes des 8e de finale. C’était la dernière visite d’un club belge au Stade Petrovski. Et pour une fois, une défaite qui y a le goût de la qualif… 20/10/2020 : Zenit-Bruges (1-2). Les Gazelles écrivent une grande première pour les clubs belges à St-Pétersbourg : enfin une victoire en terre impériale ! Les hommes de Philippe Clément font leur entrée en Champions League : pourtant décimés par leur Covid (tests positifs pour Mignolet, Kossounou et Krmencik), ils s’imposent grâce à deux de leurs Mister Europe, Emmanuel Dennis (63e) et Charles De Ketelaere (91e)… lequel imite Thelin 3,5 ans plus tôt, avec un goal crucial en phase ultime. En fin de campagne, les Brugeois échoueront in extremis à la Lazio de Rome pour une qualification au 2e tour du grand Bal des Champions. Un Bal dont la Gazprom Arena accueillera la grande finale de l’édition 2021-22. Mais dont le club-résident a dépassé depuis longtemps ses plus belles heures...

