Saelemaekers : "Un assist aujourd’hui, un but le match dernier, c’est potentiellement bon dans la tête du coach"

Saelemaekers : "Un assist aujourd’hui, un but le match dernier, c’est potentiellement bon dans... Les Diables Rouges se sont imposés ce mercredi (0-1) face à la Biélorussie sur la pelouse de Kazan mais n'ont pas convaincu. Privée de nombreux titulaires, la Belgique n'a jamais réussi à se mettre dans le bon rythme. Une rencontre qui n'a pas mis en avant les remplaçants qui ont reçu leur chance même si Alexis Saelemaekers a tenté de se mettre en avant comme il l'a confié au micro de Pierre Deprez : "J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur les trois matchs et je pense que ça a payé à plusieurs reprises. Pour moi c’est une grande fierté d’avoir marqué dans mon stade national. C’est un rêve d’enfant qui se réalise et si en plus ça peut aider l’équipe c’est une plus-value. On repart avec les trois points, c’était important pour nous, on est très content". Bien en jambes, l'ancien Anderlechtois a semblé en pleine possession de ses moyens : "On a fait une grosse préparation avec le Milan AC. Je pense qu’on s’est bien préparé pour toute la saison et aujourd’hui je suis prêt mentalement et physiquement. J’ai essayé de donner le maximum de moi-même et j’en suis très content aujourd’hui". Ce genre de matchs est souvent à double tranchant. Les seconds couteaux ont la chance de se montrer mais l'équipe perd son équilibre et il est dès lors difficile de se mettre en avant. Les places sont chères et il faut montrer ses qualités dès que l'occasion se présente : "La Belgique est classée première au ranking FIFA, ça veut dire qu’il y a des grands joueurs qui jouent dans des clubs de classe mondiale. Les places sont chères mais chacun se donne à 100% à l’entraînement et en match pour montrer qu’il a sa place et ça pousse le groupe plus loin". Sur les deux derniers matchs, le joueur du Milan AC s'est montré décisif, une bonne chose pour la suite de son aventure chez les Diables : "Un assist aujourd’hui, un but le match dernier, je pense que c’est potentiellement bon dans la tête du coach. Après il fera ses choix pour la Nations League et dans tous les cas je les respecterai". Alexis Saelemaekers aimerait faire part du groupe qui affrontera la France en demi finale de Nations League : "Je serais forcément déçu de ne pas y être. Quand tu es un des acteurs principaux du jeu, c’est décevant parce qu’on travaille beaucoup pour essayer d’avoir sa place dans ce genre de compétition mais je suis encore jeune donc je vais continuer à travailler et accepter les choix du coach". Jouer au Milan AC peut lui permettre de gagner de l'expérience : "J’ai la chance de faire partie d’un des plus grands clubs du monde. En plus on a eu la chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. On va jouer le premier match mercredi. Je suis dans un grand championnat, la Serie A reste une compétition de grande qualité. Donc si j’arrive à bien faire dans cette compétition, ça peut me faire marquer des points en plus". Rendez-vous le 7 octobre pour la demi-finale de la Nations League face à la France.