S'il marque son 50e but, Lukaku offrira 5.000 tickets à deux associations

Pour célébrer son 50e but en équipe nationale, Romelu Lukaku compte distribuer des places à deux associations. C'est ce que l'avant-centre, détenteur du record de buts en équipe nationale avec 49 réalisations, a déclaré dans une vidéo publiée jeudi sur le compte Twitter des Diables Rouges.

"Comme vous le savez, j'ai marqué 49 buts pour l'équipe nationale", a expliqué Lukaku dans lavidéo. "Pour mon 50e but, j'aimerais donner 5.000 tickets à Kom op tegen kanker et à Diabetes Liga. Ce sont deux organisations qui me tiennent à cœur car j'ai perdu des personnes importantes dans ma vie à cause du cancer et d'autres personnes très importantes dans ma vie souffrent du diabète. Donc j'aimerais vraiment faire don de ces places à ces organisations."

Lukaku entend aussi remercier les supporters des Diables Rouges. "Je voudrais aussi donner des places au Belgian Fan Club 1895 car ils nous supportent depuis le début. J'espère que nous pourrons partager encore de beaux moments ensemble. C'est aussi une manière pour moi de remercier toutes ces personnes pour le soutien qu'il m'ont apporté lors de ces neuf années, presque dix, en équipe nationale."



Le record de Claesen dans le viseur ?



Romelu Lukaku peut ambitionner d'atteindre une autre barrière symbolique. Avec quatre buts au compteur et quatre rencontre à disputer, Big Rom peut envisager de s'approcher du record de Nico Claesen. En 1987, ce dernier avait inscrit 7 buts lors de la campagne qualificative pour l'Euro 88. Aucun belge n'a fait mieux.