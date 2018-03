Romelu Lukaku : "Une victoire et pas de blessé : que du positif cette semaine"

Auteur de deux nouveaux buts sous la vareuse des Diables rouges (ce qui porte à 33 son total de goals en équipe nationale), Romelu Lukaku a, une fois de plus, brillé en pointe au sein d’une équipe belge qui n’a cependant pas dû forcer son talent pour battre l’Arabie Saoudite (4-0).

Elu Devil of The Match, Big Rom était plutôt satisfait du match meme si l’adversaire n’était pas du calibre du Brésil ou de l’Espagne : “Je ne fais pas trop attention à l’adversaire. Ce qui compte c’est d’améliorer mes relations avec mes coéquipiers sur et en dehors du terrain. On a gagné et tout le monde est content. Il n’y a pas de blessé, il n’y a que du positif de cette semaine. "

Et de poursuivre au micro de la RTBF : " Je suis très content de l’apport offensif de tout le groupe et on a aussi gardé le zéro. C’est également important. Je suis content pour l’équipe ".

A un peu plus de deux mois du Mondial en Russie, Romelu Lukaku reste serein : "On ne se pose pas trop de questions. Moi, j’essaye juste de faire une bonne saison à Manchester United et chaque chose en son temps. On va tenter de gagner la FA Cup et une fois la saison terminée, on se mettra en mode Coupe du Monde. Cela sert à rien de se mettre la pression. On n’est encore qu’en mars."

" Dries (Mertens) et Eden (Hazard) ont, une fois encore, été très importants pour moi. Kevin (De Bruyne) aussi et je suis d’ailleurs content pour lui qu’il ait marqué un but en équipe nationale (après deux ans de disette chez les Diables, ndlr). Les défenseurs nous ont aussi aidés avec la circulation en une ou deux touches de balle. Il n’y a que du positif et il faut continuer comme cela ", insiste le but des Red Devils.

D’ici au Mondial, que peut-on donc souhaiter à Romelu ? "Un trophée à United, ce serait top pour moi. C’est pour cela que je joue au football. J’ai vraiment envie de gagner quelque chose. Sur le plan individuel, je pense juste à continuer à travailler et de poursuivre ma progression", a-t-il conclu avec le sourire.

Ensuite, il sera alors temps de se concentrer sur les Diables avec l'espoir d'obtenir le Graal le 15 juillet prochain en Russie !