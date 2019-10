Romelu Lukaku toujours aussi incertain pour Saint Marin

Est-ce que Romelu Lukaku sera apte à jouer contre Saint-Marin ? A un peu plus de 24 heures du match, la question reste entière.



Big Rom, qui a joué 90 minutes contre la Juve le week-end dernier, n’a pas encore été en mesure de participer aux entraînements collectifs avec les Diables.



Nouvel indice sur la voie d’un possible forfait : Romelu Lukaku a été remplacé pour la conférence de presse d’avant match. "En raison de l’incertitude sur sa condition physique actuelle", justifie l’Union belge dans un communiqué. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection devait prendre place aux côtés de Roberto Martinez. Cela ne sera pas le cas. C’est Timothy Castagne qui a été choisi pour rencontre la presse.



L’attaquant de l’Inter devra donc sans doute encore attendre pour inscrire son 50e but en équipe nationale.