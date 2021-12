Romelu Lukaku se refait une santé face à Aston Villa, 3 mois après son dernier but en Premier League

Après plus de trois mois sans marquer de but en Premier League, Romelu Lukaku a enfin retrouvé le chemin des filets dans la compétition ce dimanche à l'occasion du duel entre Chelsea et Aston Villa lors du Boxing Day anglais.

Privé de matches pendant un bon mois en raison d'une blessure à la cheville puis ralenti par le Covid, Lukaku a entamé la rencontre sur le banc. Alors que les deux équipes se neutralisaient à la mi-temps (1-1) suite à un but contre son camp de Reece James (28e) et un penalty de Jorginho (34e), Thomas Tuchel a décidé de faire appel à l'attaquant belge au retour des vestiaires.

Une confiance que Lukaku n'a pas trahie. Rejoint par un centre de Hudson-Odoi, le Diable rouge a parfaitement coupé la trajectoire du ballon pour marquer un très beau but de la tête. Le dernier but de Lukaku en Premier League remontait au 11 septembre dernier... face à Aston Villa cette fois-là aussi (doublé). Entre-temps, 'Big Rom' avait fait trembler les filets en Ligue des Champions face au Zenit Saint-Petersbourg à l'aller et au retour (14/09 et 08/12).

Le 6e but de la saison du Diable rouge a finalement permis aux Blues de s'imposer, Jorginho donnant au score son allure définitive sur penalty (93e, 3-1). Vainqueurs après avoir concédé deux partages, les Londoniens consolident ainsi leur 3e place (41 pts). Ils pointent à 6 longueurs de Manchester City et sont à égalité avec Liverpool (1 match de moins). En très bonne forme, Arsenal (0-5 à Norwich) et Tottenham (3-0 contre Crystal Palace) sont respectivement 4e et 5e avec 35 pts et 29 pts.