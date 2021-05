Romelu Lukaku rend hommage à Antonio Conte : "Vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur"

Le départ d’Antonio Conte de l’Inter attise les discussions en Italie. Très apprécié par beaucoup de tifosis, il l’est également de ses joueurs. Et particulièrement par l’un d’entre eux : Romelu Lukaku ! Le Belge n’a jamais caché son affection pour le tacticien italien. Bien avant le début de la collaboration, l’ancien entraîneur de la Juve admirait déjà le buteur belge et voulait l’attirer. Finalement, ce n’est qu’en 2019 que les deux hommes finiront par se retrouver. Il y a quelques mois, Conte déclarait même à propos de Big Rom qu’il "était un diamant qui, en travaillant dessus, deviendrait extraordinaire."

Suite au départ annoncé de son coach, l’ancien anderlechtois lui a rendu hommage en postant deux photos d’eux sur Instagram : "En 2014, nous nous sommes parlés pour la première fois et nous avons toujours eu un lien depuis. Nous avons eu de nombreux moments pour travailler ensemble mais seul Dieu sait pourquoi cela n’est jamais arrivé plus tôt. Vous êtes arrivé au bon moment et vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur, vous m’avez rendu encore plus fort mentalement et, plus important encore, nous avons gagné ensemble ! Gagner, c’est tout ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme coach. Je garderai vos principes pour le reste de ma carrière (préparation physique, mentale et juste la volonté de gagner…). C’était un plaisir de jouer pour vous ! Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous dois beaucoup…"

Un départ qui pourrait provoquer un exode collectif chez les Intéristes. Nul doute que ces deux-là pourraient de nouveau travailler ensemble…