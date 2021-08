Romelu Lukaku : "Quand Martinez m’a donné le brassard de capitaine, j’ai compris que j’avais franchi un cap"

Grand fan de Didier Drogba , Lukaku a eu l’occasion de parler à la légende des Blues après son transfert : "Nous avons parlé de l’époque où je jouais à Chelsea, des progrès que j’ai accomplis depuis et de ce que je dois continuer à améliorer. Je dois garder la même faim. Le truc avec Didier, c’est que c’est un individu très méticuleux. Thierry Henry est aussi très méticuleux et ce sont les détails qui font la différence. On parle des exercices individuels que j’aime, du but de chaque exercice. Drogba est un vainqueur dans tous les sens du terme et c’est ce que je veux accomplir pour ce club de football", explique le Diable Rouge.

"C’est sous la direction d’Antonio Conte que j’ai appris à briser cette barrière. Quand nous avons remporté le titre de Serie A l’année dernière, vous pouviez voir les émotions sur mon visage", confie l’attaquant. "Pour moi, ça a été dix ans de dur labeur, avec beaucoup de hauts et de bas, mais au final, c’était bien. Maintenant, je sais ce qu’il faut faire pour être un leader et aider mon équipe".

Son passage chez les Nerazzurri lui a permis de s’améliorer dans différents domaines. "Techniquement, je me suis amélioré parce qu’avant, je n’aimais pas jouer dos au but. Je suis plus un gars qui aime courir dans les espaces. Mais depuis que je joue dos au but, je crée plus pour mes coéquipiers et je fais plus de passes décisives. Je suis plus complet qu’auparavant".

►►► À lire aussi : Mercato – Romelu Lukaku retourne à Chelsea : la fausse bonne idée ou le coup du siècle ?

En Italie, Lukaku a pris goût à la tactique : "Tactiquement, je vois le jeu totalement différemment. Je suis vraiment intéressé par les mouvements que font certains joueurs. Depuis la semaine dernière, j’ai regardé les sept ou huit derniers matchs de l’équipe pour comprendre les mouvements de chaque joueur".

Si Romelu Lukaku a longtemps souligné l’importance d’Antonio Conte dans sa carrière, le nouveau buteur de Chelsea a également insisté sur le grand rôle de son sélectionneur Roberto Martinez. "Quand il m’a donné le brassard de capitaine pour quelques matchs quand Eden Hazard et Jan Vertonghen n’étaient pas là, c’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais franchi une nouvelle étape dans ma carrière. Je me suis alors considéré comme un leader", a conclu le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges.

>> Retrouvez l’intégralité de son interview sur le site de Sky Sports.