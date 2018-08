Romelu Lukaku pense arrêter avec les Diables rouges après l'Euro 2020

Romelu Lukaku, dans une interview réalisée pour le site britannique Business Insider diffusée jeudi, a évoqué la possibilité de prendre sa retraite internationale après le prochain Euro 2020. "Je pense que j'arrêterai après l'Euro", a-t-il déclaré.

Lukaku a encore de nombreuses années devant lui mais l'attaquant de Manchester United pense déjà à sa retraite internationale. "J'ai 25 ans, je ne suis même pas encore au sommet", a dit le Diable Rouge. "De nombreux jeunes joueurs sont mes concurrents et essayent de prendre ma place mais je ne veux pas la leur donner. Encore deux ans et ils pourront la prendre."

L'avant-centre a grandement contribué à la troisième place au dernier Mondial, offrant à la Belgique son meilleur résultat en Coupe du monde. "Nous abordons chaque grand tournoi avec l'ambition d'être dans le dernier carré et ensuite d'aller le plus loin possible", a dit Lukaku.

International belge depuis le 3 mars 2010 et un match amical contre la Croatie, Romelu Lukaku compte 75 caps (87 sélections) depuis lors. Avec 40 réalisations, il est le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.