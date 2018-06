Romelu Lukaku : "On doit essayer d'être encore meilleurs contre l'Angleterre"

Comme face au Panama, Romelu Lukaku a été décisif face à la Tunisie et a été élu "Devil of The Match" par les supporters belges alors que la FIFA a choisi Eden Hazard. Mais ce que retient Lukaku avant tout c'est le travail collectif : "L'essentiel est de s'améliorer match après match. On a mieux joué que contre le Panama et on doit continuer comme cela contre l'Angleterre".

Et de poursuivre : "On a travaillé dur ces deux derniers jours et tout le monde savait ce qu'il avait à faire sur le terrain. On n'a pas douté après le but tunisien à 2-0. On s'est calmé et on a pris les choses en main et c'était beaucoup plus facile".

Après le doublé contre le Panama, Big Rom a remis cela contre la Tunisie ce samedi. Mais, une fois encore, il insiste ici sur le rôle essentiel de ses équipiers.

"Grâce à mes coéquipiers, j'ai marqué deux buts de plus. Et ce, grâce à Dries (Mertens) sur le premier but et puis ... qui m'a donné la passe sur le 2ème ? Ah oui, Thomas Meunier. Ce sont des joueurs avec lesquels je m'entends très bien. Je suis content aussi pour Eden Hazard et tout le groupe. On doit désormais essayé d'être encore meilleurs dans le prochain match", a-t-il conclu.

Romelu Lukaku, déjà détenteur du record de buts en équipe nationale (40 au total), est désormais co-détenteur du record du nombre de buts inscrits en phase finale de Coupe du Monde pour un joueur belge.

L'attaquant de Manchester United a ainsi rejoint ... Marc Wilmots. En plus des 4 buts dans ce Mondial en Russie, Romelu Lukaku avait trouvé le chemin des filets face aux Etats-Unis au Brésil en 2014.