Romelu Lukaku : "Le record de buts de Ronaldo? Si j’ai le record un jour ce sera super. Mais je veux surtout des victoires"

La Belgique s’est imposée 2-5, ce jeudi soir en Estonie, pour le 4e match de qualification des Diables Rouges sur la route vers la Coupe du monde au Qatar.

Romelu Lukaku, auteur de deux buts, était détendu en conférence de presse, même s’il a regretté le mauvais début de match des Diables : "C’est dommage qu’on doive prendre un but comme celui-là pour nous réveiller un peu. On aurait dû commencer le match différemment, mais on s’est bien repris. 5-2 c'est un bon résultat. Dommage qu’on ait encaissé un deuxième but. Pour le prochain match on devra beaucoup mieux commencer parce que face à la République tchèque ce sera un match dangereux contre une équipe assez forte. J’espère qu’on abordera le match autrement dimanche", a confié l'attaquant de Chelsea au micro de Vincent Langendries notre envoyé spécial en Estonie.