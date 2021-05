Romelu Lukaku, l’homme du Scudetto devenu leader pour balayer les critiques

"Ou Lukaku ou personne" : Antonio Conte s’était montré ferme dans ses intentions en août 2019 au moment de désigner l’attaquant nécessaire pour ramener l’Inter vers la victoire du Scudetto. Deux saisons et 61 buts plus tard, les 74 millions déboursés par l’Inter pour le colosse des Diables rouges ont été amplement rentabilisés par les Nerazzurri. Conte avait d’ailleurs été clair : "Je vous garantis qu’il a énormément à donner à cette équipe". Il ne s’était pas trompé.

Buteur, donneur d’assists, point d’appui fondamental pour faire souffler l’équipe : Romelu Lukaku a toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments. En moins de deux ans 'Big Rom' s’est taillé un costume de leader qu’il n’était jamais parvenu à endosser aussi bien lors de ses expériences précédentes.

Après s’être affirmé la saison dernière, Romelu a confirmé comme seuls les grands savent le faire. Vingt-et-un buts en Serie A et 9 assists (10 selon certains statisticiens) : ces statistiques n’expliquent qu’en partie l’apport considérable de l’attaquant Belge à la cause interiste. Pour mener les Nerazzurri vers un Scudetto qui manquait à l’appel depuis 10 ans, Lukaku a eu besoin d’autre chose que son sang-froid devant le but. C’est surtout sa 'grinta', son envie de se sacrifier pour ses équipiers qui auront fait la différence.

"Nous ne sommes pas encore une grande équipe !" Big Rom n’a pas hésité à employer des mots durs devant les caméras et a appelé son équipe à un effort supplémentaire après un match gagné en souffrant face au Torino fin novembre. Sans doute un déclic dans le championnat de l’Inter qui n’aura perdu qu’un seul match depuis lors.

Bien plus qu’un leader silencieux, Lukaku aura aussi su trouver la force dans l’entraide avec ses partenaires. L’entente avec son compère Lautaro Martinez est emblématique. Le duo 'LU-LA' a planté 36 buts cette saison. Vingt-et-un pour le Belge et 15 pour l’Argentin. Deux joueurs intéristes qui marquent plus de 15 buts chacun la même saison, ce n’était plus arrivé depuis 1959. Une éternité. Pas étonnant qu’un tel évènement coïncide avec le Scudetto interiste.

