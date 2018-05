Romelu Lukaku : "Je savais que Wilmots ne voulait pas me faire jouer"

Touché à la cheville, Romelu Lukaku espère être rétabli pour la finale de Coupe d’Angleterre face à Chelsea le 19 mai prochain. Entre temps, le buteur de Manchester United s’est épanché au micro de nos confrères de Play Sports. Il est notamment revenu sur la période où Marc Wilmots était à la tête des Diables rouges, et plus précisément sur les quelques mois avant l’Euro 2016 en France.

"Je savais que j’allais être aligné, mais je savais aussi qu’il ne voulait pas me faire jouer. Je me disais : Ok, c’est bon, ne me sélectionne pas et laisse-moi à la maison. S'il y avait un problème, il devait me le dire", a détaillé l’attaquant de 24 ans. Avant d'ajouter : "Je joue chez les Diables avec grand plaisir, je n’ai pas dit que je ne voulais pas jouer dans cette équipe. Toutefois, à cette époque, je n’aimais plus faire partie de l’équipe nationale."

Des états d'âme que Lukaku ne semble pas ressentir sous l'ère Roberto Martinez, son ancien entraineur chez les Toffees d'Everton.