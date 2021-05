Romelu Lukaku, invité de la Tribune : "Champion oui, mais je suis déjà focalisé sur l'Euro"

Tout juste auréolé du prestigieux titre de champion d'Italie, Romelu Lukaku était l'invité exceptionnel de la Tribune ce lundi soir. Tout sourire et détendu, le Diable rouge s'est confié sur la bonne forme de la jeune garde anderlechtoise, sur ses exploits à lui et son éthique de travail et évidemment les Diables rouges.

A 28 ans, Big Rom a donc soulevé un nouveau trophée, 11 ans après son dernier trophée avec Anderlecht. Un exploit qu'il espère évidemment rééditer avec les Diables cet été.

►►► À lire aussi : Romelu Lukaku, l’homme du Scudetto devenu leader pour balayer les critiques

►►► À lire aussi : Romelu Lukaku, sacré avec l’Inter, improvise une parade des champions dans les rues de Milan

"J'espère vraiment que tous les autres Diables rouges puissent gagner des titres : Courtois, Eden et Thorgan Hazard, Witsel, De Bruyne. Ce serait bien pour l'équipe, pour amener ce bon état d'esprit d'équipe et qu'on puisse avancer tous ensemble. Gagner un titre en club permet d'acquérir une certaine expérience et permet de savoir comment aborder un match. Tu as cette mentalité de tueur. C'est ça qui me manquait, d'avoir ce déclic pour aller au bout. Dans ma carrière, j'ai eu trop de moments où je baissais les bras. Là je me suis dit il y en marre, j'ai 27 ans, il est temps que ça change. Mais le travail ne s'arrête pas ici. En ce moment, je suis content parce qu’on est champion mais je me focalise déjà sur l’Euro parce que c’est important" conclut-il.