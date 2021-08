Romelu Lukaku fait ses adieux aux tifosi de l’Inter : "J’espère que vous comprenez ma décision"

Après plusieurs jours de discussion, Romelu Lukaku a quitté l’Inter pour faire son retour en Angleterre à Chelsea. Si l’Inter ne semble pas avoir tourné la page, le club italien n’ayant toujours pas communiqué sur le départ du Diable Rouge, Lukaku a fait ses adieux aux supporters nerazzurri sur Instagram ce dimanche.

Big Rom' a bien entendu remercié tous les supporters pour les deux années fantastiques qu’il a passées en Italie : "Merci… merci d’avoir fait en sorte que ma famille et moi nous sentions chez nous. Merci pour le soutien inconditionnel et l’amour quotidien. Quand je suis arrivé à l’Inter, j’ai tout de suite senti que je réussirai dans ce club. L’amour et l’accueil que j’ai reçus à l’aéroport de Malpensa ont été le début d’une belle histoire. J’ai décidé de ne jamais vous décevoir à chaque fois que je portais le maillot de l'Inter. Je me suis donné à 100% chaque jour, à chaque entraînement mais surtout dans les matches pour vous faire plaisir. La première saison ne s’est pas bien terminée mais vous m’avez donné la force de continuer à pousser et nous l’avons fait en équipe, c’est pourquoi nous sommes devenus champions".

En rejoignant les Blues de Chelsea, Lukaku a ému et mis en colère de nombreux supporters. "J’espère que vous comprenez ma décision de déménager à Chelsea. C’est la chance d’une vie pour moi et je pense qu’à ce moment de ma carrière, c’est la chance dont j’ai toujours rêvé. Une chose est sûre, je resterai un nerazzurri pour toujours car sans vous je ne serais pas l’homme et le joueur que je suis aujourd’hui. Alors merci du fond du cœur. Je vous aime", a conclu Lukaku.