Romelu Lukaku est "un peu le sergent de Mourinho sur le terrain"

Romelu Lukaku fait partie des incontournables et indéboulonnables dans le onze de José Mourinho à Manchester United.

"Je pense que, dans son esprit, je suis un peu comme son sergent sur le terrain. C'est étrange de dire cela pour un attaquant car ce sont généralement les médians qui ont ce rôle-là", a expliqué Big Rom dans un entretien exclusif accordé à Thierry Henry pour Sky Sports.

Special One apprécie la mentalité du buteur belge qui travaille sans compter pour l'équipe. "Il sait que j'ai la mentalité de soldat. Je pense que le travail acharné que je fournis pour l'équipe est important et il sait qu'il peut compter sur moi. Je vais toujours privilégier l'équipe avant mes propres intérêts", a souligné le Diable rouge.

En rejoignant Old Trafford l'été dernier, Romelu Lukaku ne cache pas qu'il a franchi une étape importante dans sa carrière. "Le désir de gagner est plus grand que jamais depuis que je suis dans ce club car j'ai toujours l'ambition de gagner et l'envie de décrocher des trophées. Le coach le sait et je pense que c'est la raison pour laquelle je joue tout le temps", a-t-il conclu.

Toutes compétitions confondues, Romelu Lukaku a inscrit 23 buts en 41 matches.