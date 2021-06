Romelu Lukaku, élu homme du match : "la qualité des trois joueurs qui rentrent a fait basculer le match"

Élu homme du match contre le Danemark, sans avoir tiré au but, Romelu Lukaku un paradoxe pour un attaquant, la preuve surtout que sa palette est toujours plus large. Le serial-buteur des Diables rouges s’est mis au service du collectif et il a aussi été énorme dans ce rôle. Il a indiqué la voie à suivre en fin de première mi-temps avant d’être impliqué sur les deux buts belges. Ce qu’il fait sur la réalisation de Kevin De Bruyne est absolument énorme.

Mais rien n’a été facile face à cette belle équipe danoise, portée par la volonté de rendre hommage à Christian Eriksen. "C’était un match compliqué sur le plan collectif. On a vraiment été dominé en première mi-temps. Je l’avais dit hier que cela allait être un match difficile sur le plan mental. Je le savais. J’avais un pressentiment. C’est leur mentalité. Quand on a joué ici l’an dernier, c’était déjà compliqué. Mais on avait gagné. C’est une équipe qui a du caractère et qui avait une motivation supplémentaire. On l’a vu. On a réussi ce test sur le plan mental."



Débordés en première mi-temps, les Diables ont presque été emportés par la tempête. Après la pause, les Diables ont revu le jour après les montées de De Bruyne, Witsel et Hazard. "La qualité des trois joueurs qui rentrent en deuxième mi-temps a fait basculer le match. C’est bien qu’on commence à retrouver notre groupe à 100%. A partir de maintenant on va essayer de s’amuser mais aussi de progresser. C’est ça le plus important pour gagner."



Après la montée de KDB, Big Rom a glissé sur la droite "un peu comme contre le Brésil" (au mondial 2014). "Il y avait plus d’espace sur les côtés et j’ai su l’exploiter". C’est sur ce flanc qu’il a déboulé sur le premier but, c’est de là qu’il a amorcé l’action victorieuse. "Je sais que j’ai certaines qualités qui peuvent aider à faire la différence l’équipe. Un slalom à la Messi ? Non à la Romelu Lukaku"



Avec ce 6/6, les Belges sont qualifiés. Défaits à deux reprises, les Danois sont, eux, presque éliminés."Ce serait malheureux parce que c’est l’équipe de notre groupe qui a le plus de qualité".