Romelu Lukaku : "C’était un match frustrant, on sait qu'on peut mieux jouer"

Après la victoire face au pays de Galles (3-1), les Diables se sont présentés un à un au micro de Pierre Deprez. Et si Thorgan Hazard était content d'avoir (enfin) trouvé la faille de la tête dans sa carrière, Romelu Lukaku, lui, était conscient que les Belges n'ont pas forcément montré leur meilleur visage mercredi.

En cause, notamment, le jeu hyper défensif des Gallois et...l'état du terrain. "C’était un match frustrant pour toute l’équipe. On sait qu’on peut proposer un jeu assez positif en possession de balle, mais ici c’était difficile de faire les bonnes combinaisons. On prend un but assez vite et on a bien réagi. Aujourd’hui, on a montré plus d’envie que des qualités. On sait qu’on doit gagner nos prochains matches et on est contents d’avoir bien commencé. Le terrain n’était pas évident. On sait qu’on peut jouer mieux qu’aujourd'hui."

Un Lukaku qui a profité de la fin de match pour inscrire son 58e but en équipe nationale depuis le point de pénalty "Quand Eden n’est pas là, c’est moi qui tire" explique-t-il en esquissant en sourire en guise de conclusion.



