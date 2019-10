Romelu Lukaku buteur à distance, une rareté magistrale

Depuis le début de sa carrière, Romelu Lukaku marque partout où il passe avec une régularité impressionnante. En 434 apparitions, il a inscrit 201 buts en club toutes compétitions confondues.



Big Rom est un "renard des surfaces", un sens le plus littéral du terme. L’attaque est un homme de rectangle, c’est là qu’il fait la différence. Ce mardi face à Brescia, Lukaku a décoché une jolie frappe enroulée du gauche.



Ce n’est que la septième fois que le néo-intériste marque d’en dehors des 16 mètres depuis qu’il joue dans un championnat étranger (Angleterre et Italie), peut-on lire sur le site du club milanais. Au total, le meilleur buteur de l’histoire des Diables (53) a "scoré" 120 fois en Premier League et en Série A.