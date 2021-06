Romelu Lukaku avant Belgique - Danemark : "Ce sera un vrai test, ils auront une motivation supplémentaire"

A quelques heures du 2e match de nos Diables face au Danemark, Romelu Lukaku s'est présenté devant la presse. Un Big Rom' qui s'est érigé comme le patron des Diables rouges ces derniers mois. Toujours aussi efficace face au but, il a pris imprimé sa marque et endosser le rôle de leader sur le terrain. Ses stats en équipe nationale sont affolantes. Il est impliqué dans 26 buts en 19 matches avec la Belgique depuis la fin de la Coupe du Monde 2018 (22 buts, 4 assists).

"Je suis devenu meilleur dans les détails, je suis un joueur plus collectif. J'analyse beaucoup mon adversaire, et j'analyse les faiblesses de l'adversaire pour mieux les exploiter. J'essaie de m'améliorer encore sur le long terme. J'étais bon lors de la première saison mais je suis encore meilleur dans cette deuxième" expliquait-il ce mercredi au moment d'évoquer ses énormes progrès.

Fidèle à son habitude, le colosse était d'ailleurs plutôt détendu au moment d'évoquer ce 2e match face au Danemark. Détendu mais concentré et conscient que les Scandinaves ne seront pas des victimes expiatoires : "On sait ce qu’on doit faire, on doit gagner, ce ne sera pas facile, ce sera un vrai test, ils vont tout donner, ils auront une motivation supplémentaire."

Cette motivation supplémentaire se nomme Christian Eriksen. L'infortuné maestro danois, victime d'un malaise contre la Finlande, avait inquiété tous les observateurs avant de rassurer le monde dans la foulée. Coéquipier du Danois à l'Inter, Lukaku avait logiquement une pensée pour son ami : "C’est normal que je pense à lui, j’ai passé plus de temps avec lui qu’avec ma famille pendant cette saison. Il m’a envoyé un message, il va bien donc là j'ai vraiment la tête concentrée sur le match. J'ai parlé avec l'entraîneur de l'idée d'aller voir Eriksen, on va voir si c'est possible."

Et au moment de conclure en nommant le joueur qui l'a le plus impressionné depuis le début du tournoi, il rend hommage à l'une des révélations de la 1e journée : "Schick m'a bien plu, je l'ai vu en Italie puis maintenant à Leverkusen. Il a une bonne technique et un bon pied gauche."