Rodrigo Beenkens sur le 'matelas gate' : "C'est une histoire à dormir debout !"

A en croire HLN, qui a analysé un reportage de la VRT sur les matelas individuels dont disposeront les Diables rouges lors du Mondial en Russie, les cinq joueurs belges qui ne figureront pas sur la liste officielle des 23 sont connus. Il s'agirait de Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Adnan Januzaj, Jordan Lukaku et Matz Sels.

"Je dirais que c’est une histoire à dormir debout, ça me parait tellement gros. On ne va certainement pas faire le procès de l’Union belge avant d’avoir la confirmation éventuelle de cette information. Je ne comprendrais pas que ça puisse sortir maintenant. Pourquoi l’entraineur Roberto Martinez a-t-il décidé d’attendre la date du 4 juin, le lendemain du match contre le Portugal, pour prendre sa décision si celle-ci est déjà prise, et depuis longtemps ? Quel est l’intérêt d’avoir fait ça ? Je serais curieux de savoir ce qu’il aura raconté à ses joueurs ce matin… Ca tient difficilement la route. Si c’est vrai, c’est énorme, c’est de l’amateurisme ! Objectivement, je ne peux pas imaginer ça. D’autant que certains joueurs sont blessés, il y a des points d’interrogation au niveau médical. Quand ont-ils commandé les matelas ? J’ai envie de le savoir. Ca ne peut pas avoir été fait hier. Au moment de la commande, on en savait moins sur l’état de forme de Thomas Vermaelen qu’aujourd’hui ou demain. Ca me parait vraiment très gros", raconte notre collègue RTBF Rodrigo Beenkens.

Et de poursuivre : "Je n’ai aucune explication sur cette situation. Je constate simplement que la VRT a fait un reportage et n’a pas cité le nom des joueurs. Peut-être que nos confrères de la télévision publique flamande ont des doutes aussi sur l’issue. J’ai vraiment du mal à comprendre. Mais je reviens sur ce point : on a des joueurs blessés, des gros points d’interrogation comme Vermaelen. C’est la raison pour laquelle le sélectionneur veut attendre la dernière minute autorisée pour pouvoir donner les noms. Il a dit : 'Je donne ma liste après le match du Portugal' et la liste aurait quand même été donnée avant… Ca veut dire que le match de demain n’aurait plus aucun intérêt. Comment expliquer ça aux joueurs ? D’un point de vue management et communication, ça serait absolument dramatique. J’utilise le conditionnel. Si ça s’avère exact, il faudra quand même se poser quelques questions."