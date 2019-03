Rodrigo Beenkens: “Fellaini ? Une perte incommensurable !”

En février dernier, dans La Tribune, j'avais clairement donné mon point de vue au sujet de Marouane Fellaini chez les Diables. "Martinez doit aller en Chine pour le convaincre. C’est son grand défi..." Dans ce contexte, je m’interroge. Le coach national a-t-il tenté de le faire changer d’avis et dans l’affirmative quels ont été ses arguments ?

Il faut respecter le choix de Marouane mais c’est une perte incommensurable pour les Diables. Fellaini est un profil unique tel qu’on n’en jamais eu. Il peut jouer au milieu, devant et j’aurais même été curieux de l’expérimenter...en défense centrale ! Je retiendrai, plus que ses deux buts en coupe du monde, la tête effrayée du coach de l’Algérie (Halilhodzic) et de celui du Japon (Nishino) lorsqu’ils ont vu que Fellaini allait monter au jeu...