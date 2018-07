Rodrigo Beenkens: "C'est une équipe qui a gagné", pas une addition d'individualités

Le commentateur attitré des matches des Diables Rouges est gâté en termes d'émotions dans ce Mondial, comme tout le pays d'ailleurs. Rodrigo Beenkens est revenu au micro de Lancelot Meulewaeter sur cette victoire désormais historique de la Belgique face au Brésil en quarts de finale. Il évoque également la très belle affiche qui attend les Diables en demies avec un duel face aux voisins français.

Notre journaliste analyse la rencontre. "D'abord je me dit que c'est un moment unique dans l'histoire du football belge, qui n'était plus arrivé depuis 32 ans. Mais quand je repense à ce qui s'était passé au Mexique, les Belges avaient du jouer les prolongations en huitièmes et les tirs au but en quarts. Ici les Belges n'ont toujours joué que 90 minutes et c'était quand même contre une équipe cinq fois championne du monde, favorite du tournoi. Pour que ça marche, parce que je croyais qu'il y avait moyen d'y arriver, il fallait que tous les petits ingrédients s'accumulent. Et en fait ils se sont accumulés."

Il s'explique: "Un, une très bonne tactique. Deux, chaque joueur doit être à son meilleur niveau. Trois, la réussite. Cette solidarité qu'il y a eu dans cette équipe belge, c'est génial. À l'image d'un Fellaini, d'un Chadli, mais je devrais les citer tous les treize. On a vraiment senti, là, que la grosse différence c'est que c'est une équipe qui a gagné. Là où on avait parfois l'impression que c'était un peu l'addition individualités... là on a vu une équipe. Il n'y a qu'en étant une équipe que les Belges pouvaient réaliser ce qu'ils ont réalisé ce soir. On avait des doutes sur le mental, sur le caractère... je viens de voir les gars ils sont déjà focus sur le match de mardi parce qu'ils veulent aller au bout. C'est quand même quelque chose de tout à fait neuf et qui nous autorise à tous les espoirs."

Un parcours dont la Belgique peut être fier: "Notre grande fierté aujourd'hui c'est de se dire que la Belgique est en demi-finale et qu'elle ne l'a pas volé."

Petit couac, la carte jaune de Meunier qui sera absent face à la France, pays où il évolue en club. "L'esprit de sacrifice c'est ça. Il ne peut pas tout y avoir. Le staff a quelques jours pour réfléchir à la solution. (...) C'est vraiment dommage parce que Thomas a été éblouissant également ce vendredi. Mais maintenant à toute l'équipe de se battre pour qu'il puisse jouer la finale."