Roberto Martinez : "Un grand merci de notre part pour votre soutien"

Roberto Martinez a lui aussi pris le temps de souhaiter ses bons vœux au nom des Diables Rouges à tous les supporters Belges. "Nous sommes à la fin de l'année 2018 et c'est une belle occasion pour regarder en arrière. Un grand merci de notre part."

Et de poursuivre : "2018 a été une super année avec la Coupe du Monde en Russie. Et votre soutien a été énormément apprécié par les joueurs. Nous vous souhaitons un bon réveillons et une bonne année 2019. Nous espérons encore avoir autant de soutien en 2019."

Espérons que 2019 soit aussi bon que 2018. L'Espagnol Roberto Martinez a été élu 'Coach de l'année' lors du Gala du Sport organisé par Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs.