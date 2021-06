Roberto Martinez sur les blessures d’Hazard et de De Bruyne : "Pas de dommages importants, leur tournoi est toujours d’actualité"

Blessés ce dimanche soir lors de la victoire de la Belgique face au Portugal 1-0 en 1/8e de final de l’Euro, les nouvelles sont bonnes pour Eden Hazard et Kevin De Bruyne.

"Il n’y a pas de dommages structurels majeurs. Ça veut dire que leur tournoi est toujours d’actualité et n’est pas fini pour eux. Mais on devra voir dans 24h comment leurs corps vont réagir, car le match contre l’Italie est vendredi, c’est le seul problème. Les deux joueurs pourraient être remis sur pied s’il y a encore un match. Les nouvelles sont donc bonnes et on devra travailler au jour le jour," a expliqué Roberto Martinez à notre micro.

Et le sélectionneur d’ajouter sur son sentiment sur l’arbitre de la rencontre Felix Brych : "Je suis fâché sur le fait qu’il aurait dû stopper plus tôt certains joueurs. Il a perdu son match. Palhinha aurait dû prendre une carte jaune sur le tirage de maillot sur Lukaku. Dans ce cas, il n’aurait jamais taclé Kevin comme cela. Cela a eu une immense influence sur le match. Je suis un peu déçu au vu des circonstances, mais nous avons gagné la rencontre et il n’y a pas de blessures graves."