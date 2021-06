Roberto Martinez sur le changement de système face à la Croatie : "Il faut parfois s'adapter à l'opposition"

Au lendemain de la victoire face à la Croatie, Roberto Martinez est venu en conférence de presse pour évoquer le changement de système lors de la rencontre d’hier et les enseignements des matches amicaux.

Face aux Croates, nos Diables ont tenté un nouveau système en phase défensive pour contrer les vice-champions du monde. "On doit être flexibles, il y a des matches où il faut être soi-même et d’autres où il faut s’adapter à l’opposition. On l’a fait pendant la Coupe du monde. On doit être capables de se préparer en trois jours. Hier, on avait besoin de défendre à quatre derrière, il fallait jouer avec la qualité que la Croatie a dans le milieu avec des joueurs comme Modric, Brozovic et Kovacic. C’était un bon exercice de se préparer en quelques jours pour une autre tactique."

Sans temps de jeu sur ces deux matchs amicaux, Christian Benteke a dû ronger son frein sur le banc de touche, une décision qui désole le sélectionneur. "Il a été malchanceux. L’opposition ne nécessitait pas deux numéros 9. Je sens qu’il a un rôle à jouer quand on devra jouer avec deux numéros 9. C’était plus l’occasion de voir Lukaku jouer nonante minutes, il en avait besoin."

S’il n’a pas souri à Benteke, ce match aura été l’occasion de revoir Eden Hazard avec le maillot des Diables. "L’objectif pour Eden était d’être sur le terrain. Il en avait besoin mentalement. La prochaine étape sera de trouver l’intensité sur le terrain d’entraînement, on y va étape par étape. C’est difficile à dire quand il sera fit, ça dépend des demandes des matches, de comment ils évoluent."

Sur les côtés, la prestation de Dries Mertens a déçu même si le coach national se refuse à évoquer des changements dans la hiérarchie : "Après deux matches amicaux, on ne regarde pas cela comme ça. Doku joue déjà au-dessus de son âge et a encore mieux joué qu’en mars. Nous savons qu’il peut jouer à gauche et à droite."

Titulaire sur le côté gauche, Nacer Chadli a marqué des points face aux Croates : "C’est un joueur unique avec une grande capacité d’adaptation et une bonne technique. En mars, on savait qu’il n’était pas au niveau physiquement. Il est venu une semaine plus tôt et je suis content qu’il ait été parfait physiquement pendant une heure de jeu."