Roberto Martinez salue la performance collective et le geste de Yannick Carrasco - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Roberto Martinez salue la performance collective et le geste de Yannick Carrasco - Belgique -... La qualification des Diables pour l'Euro est acquise. L'équipe est forcément heureuse de cet accomplissement, mais pas d'euphorie pour le sélectionneur national, toujours concentré sur les objectifs suivants. Et une nouvelle fois, Roberto Martinez souligne le travail collectif plutôt que de mettre l'accent sur les exploits individuels. "Je pense que c’est une belle manière de valider une qualification. On est la première équipe à se qualifier pour l'Euro 2020. Ce n'est pas de la chance, on a travaillé toute l'année, depuis le premier match contre la Russie. Il y a eu beaucoup de régularité dans nos performances. Ce soir on s'est créé beaucoup d'opportunités et on en a converti beaucoup. Ce que j'ai apprécié c'est qu'on n'a jamais perdu la discipline, on a été une équipe. On n'est pas devenu égoïste. Nous avons montré une équipe de plus en plus forte. On finit d'ailleurs avec un grand moment, Yannick Carrasco, un joueur pro avec beaucoup d'expérience qui a donné la balle à Yari Verschaeren (pour tirer le penalty)." Le coach ne veut pas mettre en lumière les performances individuelles comme le cap des 50 buts franchi par Lukaku ni le but de Christian Benteke: "Ce n'est pas seulement une question de buts, c'est surtout la performance qui compte, la clean-sheet, la concentration des défenseurs, je pense que c'était une performance vraiment complète."