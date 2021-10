Roberto Martinez s'en prend aux observateurs des Diables : "Soyez plus responsables dans votre façon de juger cette équipe !"

Beaucoup plus actif qu'à l'accoutumée en bord terrain, Roberto Martinez n'a cessé de gesticuler et de vilipender le 4e arbitre tout au long du match face à l'Italie. Une attitude qu'on ne lui connaissait pas et qui traduit peut-être une certaine nervosité, accentuée par les deux défaites de ses troupes. Et même s'il a tenté de garder sa sempiternelle impavidité en conférence de presse, le coach catalan s'est montré plus remonté que ces dernières semaines.

"On ne méritait pas de perdre avec ces trois poteaux. Et avec tout le respect que j'ai pour l'arbitrage, il n'y avait pas de pénalty. Mais bon, on doit beaucoup mieux défendre sur corner, c'est un fait. Mais le match était différent que face à la France. On a été en contrôle, même quand on a été mené 2-0, le score contre nous n'a pas affecté notre prestation. C'est bon signe, mais on ne doit certainement pas encaisser 5 buts en deux matches. On doit être plus vigilants" a entamé le coach espagnol.

Par la suite, Martinez a été questionné sur un éventuel changement tactique après ces deux défaites consécutives. Va-t-il changer son fusil d'épaule et modifier son schéma ? Une question qui a eu le don d'énerver le coach catalan : "On peut parler de tactique, on peut parler de systèmes. J'y ai été confronté toute ma vie, comme vous les journalistes avez été confrontés à la communication. Mon rôle c'est de mettre chaque joueur dans les meilleures dispositions. Les systèmes ne font pas gagner une équipe, c'est leur exécution. Et l'exécution dépend de la qualité des joueurs.

Aujourd'hui, vous avez vu une équipe qui affrontait le champion d'Europe, qui s'est forgé plus d'occasions dangereuses et qui a continué à jouer son jeu même en étant mené 2-0. On doit voir plus loin que les résultats. On doit tous être plus mature. On joue contre l'Estonie, on gagne 5-2 et on nous reproche les deux buts encaissés. On joue contre l'Italie et le problème c'est qu'on perde le match. On doit être plus responsables dans la façon avec laquelle on juge cette équipe et cette génération."