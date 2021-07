Roberto Martinez restera à la tête des Diables Rouges jusqu'à fin 2022 : "Je suis concentré sur les prochaines rencontres"

Depuis l’élimination de la Belgique en quarts de finale de l’Euro face à l’Italie (1-2), c'est la question qui revient le plus : "Roberto Martinez va-t-il quitter les Diables Rouges ?". Pour la première fois depuis la triste soirée du 2 juillet, le sélectionneur fédéral s’est exprimé en conférence de presse à ce sujet.

Sans grande surprise, Martinez a annoncé qu’il restait à la tête des Diables Rouges, du moins jusqu’à la fin de son contrat qui prend fin après la Coupe du monde 2022 : "Beaucoup de gens ont parlé de mon futur mais moi je suis concentré sur les Diables. On est très déçu de l'élimination mais il faut rebondir directement et se concentrer sur les prochaines rencontres. On joue déjà 3 matches importants pour les qualifications pour la Coupe du monde en septembre et en octobre il y a la Ligue des Nations".

Avant de reprendre : "L'équipe nationale n'est pas une vitrine pour moi. Si à un moment je sens que je ne peux plus apporter ce qu'il faut au football belge , je serai le premier à partir. Mais pour l'instant on veut se qualifier pour la Coupe du monde. L'Euro nous a montré que la République tchèque était une équipe très forte, ça ne sera pas facile".

Roberto Martinez n'a pas caché les ambitions de la Belgique qui jouera les demi-finales de la Ligue des Nations face à la France : "C'est très important pour nous d'aller en finale de la Ligue des Nations. On a déjà éliminé les demi-finalistes de l'Euro pour accéder à ce stade de la compétition. Après on va préparer le camp de novembre et s'assurer que les structures sont toujours solides pour le futur".

Le coach espagnol sera donc bel et bien présent pour la reprise dès le mois de septembre prochain avec les qualifications pour la Coupe du monde face à l’Estonie (2/09), la République tchèque (5/09) et la Biélorussie (8/09).