Roberto Martinez ravi du retour de Kevin De Bruyne : "C’est une nouvelle fantastique"

Au lendemain de la victoire face à la Croatie, Roberto Martinez est venu en conférence de presse pour évoquer la préparation des Diables pour le premier match de l’Euro contre la Russie et le retour de Kevin De Bruyne avec les Diables.

Le coach espagnol a d’abord évoqué l’arrivée de Kevin De Bruyne à Tubize : "C’est une nouvelle fantastique, il est déjà dans l’ambiance de l’équipe. Il commencera tranquillement. Cela va prendre quelques jours mais la réaction initiale a été bonne, il sera très vite rétabli. Il suit son propre programme. Actuellement, je ne compte pas sur lui pour le premier match. Il est excité et impatient de faire partie de l’équipe. Il semble qu’il n’ait pas besoin de masque." Au micro de Pierre Deprez, le sélectionneur s’est montré très content de cette nouvelle : "Quand il est arrivé, on sentait que tout le monde était là dorénavant. Les derniers jours étaient compliqués pour lui, mais le voir sourire et de retour dans l’équipe était un moment fantastique."

À cinq jours de la rencontre face aux Russes, le Catalan ne compte pas, pour l’instant, changer sa liste des 26 malgré les incertitudes qui planent concernant plusieurs joueurs. "Boyata et Trossard vont passer un examen médical vers 17h30 et on fera des scanners pour voir quel est le problème. Je ne suis pas inquiet." Concernant Axel Witsel, sa présence pour l’Euro ne fait pas non plus l’ombre d’un doute : "Axel en fera partie. Le travail qu’il réalise est incroyable, je ne pense pas qu’il sera impliqué pour les deux premiers matchs mais on sent qu’il sera à 100% disponible pour le troisième match contre la Finlande."

►►► À lire aussi : Roberto Martinez content après la victoire contre la Croatie : "Je suis très content de l'engagement et de l’intensité qu’on a montrés"

►►► À lire aussi : Roberto Martinez sur le changement de système face à la Croatie : "Il faut parfois s'adapter à l'opposition"

Pour la première fois lors d’un grand tournoi, cinq changements seront autorisés par match, de quoi modifier l’approche des sélectionneurs. "Vous pouvez avoir quinze joueurs sur la pelouse, c’est important que l’équipe ne perde pas en synchronisation et en fluidité. L’approche est donc différente. Chaque joueur sur le terrain peut faire la différence. La moitié des joueurs de champ peuvent être remplacés avec ce système."

Le Catalan a également mis en avant les qualités humaines de son groupe. "Les gens doivent savoir que ce sont des exemples d’un point de vue humain, ils s’entraident. C’est une qualité au-dessus de leurs qualités footballistiques." Pierre Deprez lui demande alors s’il restera jusqu’à la fin de sa vie avec ce groupe et l’Espagnol répondant, tout sourire, "Si personne ne prenait sa retraite, cela serait un travail facile."