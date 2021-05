Roberto Martinez rassure : "Kevin De Bruyne ne devra pas se faire opérer" - Diables Rouges -... Toute la Belgique a eu beaucoup de frayeurs samedi soir en voyant l’état de santé de Kevin De Bruyne, à sa sortie sur blessure lors de la finale de Champions League. En conférence de presse, ce lundi, le sélectionneur national, Roberto Martinez, a tenu à rassurer par rapport à la situation de KDB : "Kévin ne devra pas se faire opérer. Les nouvelles sont bonnes et tout devrait rentrer dans l’ordre." Pas encore présent à Tubize, le joueur de Manchester City ne rentrera dans le groupe que la semaine prochaine. En attendant, il devra passer quelques examens afin de voir si tout est ok au niveau de son nez et de son œil. "Nous serons en contact régulièrement pour savoir comment ça se passe. Il ne pourra pas se reposer comme prévu mais je reste quand même positif après l’avoir eu en ligne. Il est resté positif. Nous avons la chance qu’il n’ait pas besoin d’être opéré. Avec une opération, il n’aurait pas pu participer aux championnats européens. Nous avons le sentiment qu’il sera prêt." L’Espagnol a aussi évoqué Axel Witsel, qui poursuit sa revalidation depuis vendredi dernier, à Tubize : "Nous préparons Axel pour le troisième match. C’est Albert Sambi Lokonga qui va être sa doublure." Le staff des Diables fera, en tout cas, tout pour rétablir au plus vite le joueur de Dortmund. Interrogé sur son avenir après l’Euro, Roberto Martinez, courtisé par Tottenham d’après la presse anglaise, a poliment botté en touche comme il sait si bien le faire : "Je suis totalement concentré sur le tournoi qui arrive."