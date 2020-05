Roberto Martinez prolongé chez les Diables, suivez la conférence de presse en direct (12h)

L'Union belge et Roberto Martinez ont trouvé un accord pour poursuivre leur fructueuse collaboration. Vous pourrez suivre la conférence de presse en direct vidéo. Roberto Martínez, Mehdi Bayat (Président de l’URBSFA) et Peter Bossaert (CEO de l’URBSFA) sont annoncés.



Le sélectionneur fédéral, dont le bail actuel expirait cet été, a signé un nouveau contrat de deux ans. Il sera donc à la tête des Diables rouges pour l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022. Il continuera également à occuper le poste de directeur technique.



Le coach espagnol, arrivée dans la foulée de l'Euro 2016, a imposé sa griffe et un jeu offensif. En 43 rencontres sur le banc belge, il a enregistré 34 victoires, 6 partages et seulement 3 défaites.