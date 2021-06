Roberto Martinez : "On doit sans doute se créer plus d’occasions, mais aujourd’hui, l’objectif était d’aller au tour suivant"

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Portugal 1-0 grâce à un but de Thorgan Hazard. Un match qui a plu au sélectionneur Roberto Martinez.

"On a joué contre le champion d’Europe et le gagnant de la Ligue des Nations. Bref contre une équipe gagnante. Ils savent comment gagner et on l’a vu ce soir. Ils peuvent s’adapter à beaucoup de systèmes. Et pour nous c’était une étape que l’on devait franchir. On a été mis en difficulté en deuxième période et on a sans doute été perturbé par la sortie de Kevin De Bruyne et la blessure d’Eden. Mais on a joué comme une équipe et pour gagner ce match. On peut être fier de nous" a expliqué le sélectionneur à notre micro à l’issue de la rencontre.

Pour Roberto Martinez, c’est la meilleure équipe qui a gagné : "Absolument. On a fait une bonne première mi-temps avec ce but et on a su mettre le Portugal en difficulté. Dans les 30 dernières minutes, on a été mis en difficulté et il faut être à ton meilleur niveau. Et après, nos performances individuelles font que l’on mérite la victoire. On doit sans doute se créer plus d’occasions, c’est quelque chose que l’on aurait du mieux faire, mais aujourd’hui, l’objectif était d’aller au tour suivant."

Autre point de satisfaction, la charnière centrale avec un trio qui a tenu bon face à Ronaldo et compagnie : "Je l’ai déjà dit, ils sont des exemples pour le football belge. De Vertonghen à Vermaelen en passant par Alderweireld. Au niveau de la communication avec Courtois, c’est aussi exemplaire. Ils ont joué toutes leurs carrières à un haut niveau et ce n’est pas une surprise. C’est le travail, le professionnalisme et le talent pour en arriver là. Je suis très satisfait de ce point de vue là."

Avec cette victoire, la Belgique affrontera l’Italie vendredi à Munich pour une place en demi-finale. Un match qu’on espère avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui sont tous les deux sortis sur blessures.

"On devra vérifier la blessure de Kevin à la cheville car elle a été bien tordue. Et pour Eden, on devra voir plus tard le diagnostic. On croise les doigts. Simon Mignolet est tombé sur le genou et on va regarder pour le meilleur traitement. Mais je vais bien et les Diables vont bien", conclut le sélectionneur heureux de la victoire.