Roberto Martinez : "On avait besoin d'un coach supplémentaire, appeler Thierry Henry était un choix naturel"

Roberto Martinez a expliqué pourquoi il avait rappelé Thierry Henry à ses côté pour l'Euro 2020. "Nous avions besoin d'un coach supplémentaire dans le staff pour ce tournoi, appeler Thierry était un choix naturel". Une décision saluée par Eden Hazard, le capitaine des Diables rouges.



"Il faut différencier le football international traditionnel et un tournoi international. On a travaillé depuis la Coupe du Monde avec un staff très solide. Et on était prêt à faire face aux exigences. Mais pour ce tournoi, nous avions besoin d'un coach supplémentaire. Pour moi, c'était très naturel d'inviter Thierry à nous rejoindre", souligne Roberto Martinez.



Par ses qualités, par son attitude et son expérience avec le groupe, il était l'homme idéal. "Il connait très bien les joueurs et il a continué à les suivre même après son départ même les jeunes. Et puis, il y a la connexion qu'il a avec les membres du staff. C'est quelqu'un qui obsédé par les détails, par les informations sur les joueurs. Il amène aussi une personnalité vraiment unique au camp d'entraînement. Ce n'était pas une décision difficile de lui demander de revenir. Le timing était parfait."