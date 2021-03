Roberto Martinez : "On a répondu de manière très intéressante, c’est ce qui m’a le plus plu"

À l’issue de la victoire des Diables rouges face au pays de Galles (3-1), Roberto Martinez était bien évidemment satisfait de la victoire de ses joueurs même si tout n’était pas parfait comme il l’a expliqué au micro de Pierre Deprez.

Le coach espagnol est d’abord revenu sur la sortie à la mi-temps de Thomas Vermaelen, remplacé par Jason Denayer : "On ne voulait pas prendre trop de risques avec lui. Le plan était de le faire jouer 45 minutes. Il ne sera déjà pas là lors du troisième match contre la Biélorussie. Ce n’est pas trop grave."

Menés au score, les Diables rouges ont eu quelques difficultés à rentrer dans la rencontre. "Le pays de Galles s’est mieux adapté aux conditions que nous. On devait nous améliorer dans le mouvement, dans la qualité des déplacements. Les conditions n’étaient pas simples, l’état du terrain notamment." a expliqué le Catalan.

Le technicien a conclu en saluant le mental de ses joueurs : "On a vu toute la personnalité de l’équipe qui a commencé à se mettre en évidence avec l’égalisation. On a répondu de manière très intéressante en tant qu’équipe. C’est ce qui m’a le plus plu."

Les Diables se préparent désormais pour le déplacement en République tchèque, facilement victorieuse de sa rencontre face à l’Estonie.