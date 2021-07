Roberto Martinez : "On a pris 10 fois l’avion pour disputer 5 matches, l’Italie a joué 3 fois à Rome"

"La déception était immense. On n’était pas nous-mêmes face à l’Italie et le crédit revient aux Italiens. Mais j’ai observé plusieurs choses. Face à l’Angleterre, le Danemark était fatigué. Ce format de la compétition met du stress sur certaines équipes et nous en faisons partie. On a pris 10 fois l’avion pour jouer 5 matches alors que l’Italie a joué 3 matches à Rome. Ça a joué sur notre énergie. Mais je pense qu’on est une meilleure équipe que ce que nous avons montré en 1ère mi-temps face à l’Italie. Je l’ai dit avant le tournoi, quand une équipe doit voyager et se rendre dans 6 ou 7 endroits différents pour gagner par rapport à une équipe qui peut rester à la maison… Je pense que la Coupe du monde au Qatar sera plus équitable pour tout le monde : un seul hôte, pas de voyage".

Avant de reprendre sur le futur de cette équipe belge : "On doit essayer de changer certaines choses. C’était vraiment important que les jeunes aient impact sur le jeu. C’était bien de voir Jérémy Doku, un jeune de 19 ans, se mettre au niveau des autres. Notre travail est de préparer les jeunes joueurs pour avoir une équipe nationale très forte pour les 10, 15 prochaines années. On a une liste de 12 joueurs qui ont déjà été dans l’environnement des Diables et qui pourraient être importants pour la Coupe du monde 2022. Parmi eux : Jérémy Doku, Zinho Vanheusden qui a été très intéressant à l’entraînement, Charles de Ketelaere et Yari Verschaeren. Ces 4 joueurs sont prêts à intégrer l’équipe. Les 8 autres doivent se développer dans les prochains mois et doivent nous montrer de quoi ils sont capables".

"Le niveau est très élevé actuellement, on est 1er au classement FIFA depuis 3 ans mais nous devons être meilleurs et être capables d’affronter des équipes comme l’Italie et le Portugal. Mais notre équipe ne méritait pas d’être éliminée au vu de tous les efforts que les joueurs ont faits pour être au top dans ce tournoi, à l’image d’Axel Witsel. Je pense qu’on n’apprécie pas assez les performances de notre équipe nationale. En Nations League, on a battu l’Angleterre et le Danemark, deux demi-finalistes de l’Euro", conclut Roberto Martinez.