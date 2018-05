Roberto Martinez: "Mes décisions sont professionnelles, honnêtes et responsables"

Le 21 mai, Roberto Martinez a donc dévoilé une liste de la liste de 28 joueurs (qui sera réduite à 23 le 4 juin prochain).

Il a été énormément question de l’absence de Radja Nainggolan. Cela a fait débat, les supporters n’ont pas hésité à partager leur mécontentement et la Fédération a même réagi, par communiqué, pour soutenir son coach qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2020.

Dans un entretien exclusif accordé à Proximus, Roberto Martinez revient sur la polémique Nainggolan sans le citer: "On ne choisit pas des noms, mais des joueurs de qualité pour l’équipe nationale, sachant que certaines décisions seront impopulaires. C’est la tâche de l’entraîneur. Ce serait très facile pour le staff et moi d’annoncer les 23 noms attendus, puis ne pas jouer au Mondial comme on l’aurait voulu. On doit prendre des décisions difficiles, uniquement parce qu’on doit juger les performances en équipe nationale, et définir les rôles dans le groupe. Certains joueurs méritant de jouer au Mondial n’y joueront pas, car le nombre est limité".

Et de préciser : "A court terme, l’émotion et la passion des fans sont une bonne chose. Ils se soucient de l’équipe, c’est très positif. Mais aucun fan n’attend de moi des décisions faciles. Mes décisions sont professionnelles, honnêtes, responsables, et se basent sur les informations de ces deux dernières années."

Face aux critiques des médias, il rétorque : "Je n’ai pas à juger cela. Je dois préparer l’équipe au Mondial. C’est la démocratie. Chacun a son avis, son droit d’exprimer ses sentiments. C’est la culture moderne, il faut l’accepter. Je suis ici pour tenter de gagner des matches, de préparer l’équipe, et de comprendre comment on va travailler. D’autres décisions auraient été bien plus simples mais auraient été des erreurs pour tout le monde."

A la question de savoir pourquoi il a opté pour 28 joueurs au lieu de dévoiler immédiatement sa liste des 23 pour la Russie, le coach espagnol affirme : "On a dû composer avec les circonstances. Deux ou trois joueurs ont pris quelques coups. Il faut être prudent d’un point de vue médical. Cela offre une seconde chance aux joueurs qui auraient été écartés autrement. Ce n’est donc pas une déception, mais une seconde chance."

Ce lundi, à l'exception de Simon Mignolet qui était sur le banc lors de la finale de la Ligue des Champions samedi soir, tous les Diables rouges seront à Tubize. Ils étaient déjà une dizaine la semaine passée. "La première semaine a servi à voir à quel niveau se trouvaient les joueurs individuellement. Certains ont joué 3.000 minutes dans leur saison, certains se sentent euphoriques car ils ont gagné des titres, d’autres sont déçus, d’autres encore ne sont pas en forme. Il s’agit presque d’équilibrer le groupe, et c’est une période propice à ce travail. J’aime voir ces joueurs prêts à se donner à fond", explique Roberto Martinez.

Et de conclure sur les ambitions de la Belgique au Mondial : "Il n’y a pas de bon ou mauvais objectif. Ce qui compte, c’est nos atouts actuels. Après deux ans de qualifications, on mérite de jouer trois matches au Mondial. C’est tout ce qu’on a. C’est pareil pour les autres. On doit veiller à jouer ces matches au mieux. On doit évoluer en tant que groupe. On n’a pas encore gagné le Mondial ou un grand tournoi. On doit apprendre à jouer au mieux dans un grand tournoi. L’attitude est très bonne et il y a un sens des responsabilités dans le groupe. Je ressens chez eux de l’amusement au sein des Diables rouges. On va tenter de gagner chaque match et de jouer au mieux, puis on prendra le résultat quel qu’il soit. Il n’y aura qu’un gagnant et 31 perdants."