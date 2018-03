Roberto Martinez : "Limbombe ne jouera pas 90 minutes mais je ferai appel à lui"

Le match amical face à l'Arabie Saoudite ce mardi soir (20h45) au stade Roi Baudouin constitue la dernière possibilité pour Roberto Martinez de tirer les enseignements nécessaires avant de poser sur une feuille, dans un peu plus de deux mois, les noms des 23 Diables rouges qui se rendront en Russie pour y disputer la Coupe du Monde.

Au niveau tactique, il ne faudra pas s'attendre à des révolutions. "Cela dépendra de la manière dont évolue le match. Demain, ce seront plus les performances individuelles qui primeront. Les aspects tactiques résident dans la compréhension de ce qu’on doit faire mais je serai plus attentif aux performances individuelles de chaque joueur. C’est le dernier rassemblement avant l’annonce de la sélection pour la Coupe du Monde. Donc, vous pouvez imaginer que c’est une occasion importante pour les joueurs de se montrer. Les performances demain seront plus importantes que toute forme de flexibilité. En cette matière, les 9 derniers rassemblements m’ont appris suffisamment sur les capacités du groupe."

Face à l'Arabie Saoudite, ses principales attentes seront "celles qu’on a dans un match de football : une bonne attitude, un vrai désir, se comporter en équipe et performer. Notre équipe va essayer de gagner le match et donner tout ce qu’on a et de faire preuve de solidarité. Notre équipe devra être collective dans l’effort. C’est ce que j’attends."

Ce qui est rassurant pour le coach, c'est le retour de plusieurs éléments importants pour le groupe dont Vince The Prince.

"C’est génial que Vincent Kompany soit de retour. C’est génial aussi d’avoir Thomas Vermaelen de retour de même que Toby Alderweireld qui nous a manqué dans le précédent rassemblement. C’est bien de voir tous ces joueurs de retour. Je pense que nous sommes une équipe plus forte avec tous ces éléments dans le groupe. On pourra profiter de ce niveau plus élevé sur le terrain. Mais on verra demain quel sera le rôle exact de ces joueurs dans le match", a-t-il expliqué.

Enfin, le sélectionneur national a confirmé que le nouveau venu, Anthony Limbombe, bénéficiera de temps de jeu.

"Oui, il va jouer, il le mérite. J’ai observé de près les matches de Pro League et je l’ai trouvé très impressionnant. La façon dont il s’intègre dans le système et la façon dont Bruges évolue profitent à Anthony et il grandit très bien. Son niveau de performance est fantastique. On sait que c’est un joueur offensif avec du flair qui peut faire la différence dans les 30 derniers mètres. Je pense qu’il a aussi apporté des aspects défensifs à son jeu. Et ces derniers temps, il est vraiment impressionnant. Il ne va pas jouer 90 minutes mais je ferai appel à lui", a conclu un Roberto Martinez plutôt détendu.