Roberto Martinez : "Le 2e but encaissé ? Probablement davantage ma faute que celle des joueurs"

Pour leur premier match depuis la frustrante élimination en quarts de l'Euro face à l'Italie, les Diables ont fait le job, s'imposant tranquillement en Estonie (2-5) pour conforter leur 1e place du groupe E. Et malgré les deux buts encaissés qui confirment que la défense belge est assez friable, le sélectionneur Roberto Martinez était plutôt satisfait après la rencontre.

"C'est toujours important de marquer des buts, ils étaient bien organisés, on est parvenu à marquer cinq buts. On savait qu'ils avaient des attaquants très dynamiques qui pouvaient nous faire mal donc, oui, marquer c'est prépondérant. On s'est créé de nombreuses occasions, on aurait pu marquer plus mais je suis content de notre entente, de la façon dont on a fonctionné sur le terrain et de la façon dont on a joué offensivement, surtout. Les rassemblements de septembre ne sont pas toujours faciles, il y a souvent de la déconcentration et ce ne sont pas toujours les "grands" qui gagnent, donc je suis content."

Malgré tout questionné par Pierre Deprez sur les deux buts encaissés qui font un peu tache face à la 110e nation mondiale, Roberto Martinez a, comme souvent, botté en touche préférant souliger...le talent de l'adversaire : "Sur le premier but, il faut donner du crédit aux Estoniens et les féliciter pour ce splendide but et leur bon début de match. Le 2e but, c'est à cause de la distraction due aux changements. C'est probablement davantage ma faute que celle des joueurs. Je n'ai rien à dire de plus sur ces deux buts encaissés. Je suis surtout heureux qu'on soit restés fidèles à nous-mêmes, matures."

Prochain rendez-vous des Diables, dimanche contre la République tchèque.