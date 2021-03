Roberto Martinez : "Kevin De Bruyne est le meneur de jeu avec le plus d’influence au monde"

Après leur victoire face au pays de Galles mercredi soir (3-1), les Diables rouges repartent en campagne et affrontent ce samedi la République tchèque à Prague. La veille de la rencontre, Roberto Martinez s’est exprimé sur la rencontre en conférence de presse et au micro de Pierre Deprez.

Au micro de Pierre Deprez, le sélectionneur national est revenu sur la préparation particulière de la rencontre : "Je ne dirais pas qu’elle est difficile mais plutôt différente. Il faut savoir prévoir l’inattendu. On savait que les joueurs qui jouent en Allemagne ne pourraient pas venir en République tchèque, il faut maintenant s’adapter aux absences de Carrasco et Vermaelen qui ne sont pas prêts pour ce match."Tu

Le technicien espagnol a évidemment été interrogé sur le retour de Thomas Vermaelen au Japon : "Le plan était de le faire jouer 45 minutes dans les deux premiers matchs, mais on a le sentiment qu’il devait prendre plus de temps pour récupérer de l’hématome qu’il a eu contre le pays de Galles. La décision est de le laisser dès maintenant retourner au Japon car l’emmener en République tchèque l’aurait fait quitter la bulle belge avant de retourner au Japon, ce qui aurait compliqué son retour." La nouvelle blessure de Verminator n’inquiète pas spécialement le sélectionneur : "Cela ne change rien pour l’Euro. C’était fantastique de le revoir après un an d'absence. Il a réalisé 45 très bonnes minutes face à des joueurs de classe mondiale. Il s’est bien entendu avec Toby et Jan."

Concernant notre adversaire, le Catalan suivra particulièrement Tomas Soucek : "Son profil correspond bien à la philosophie offensive des Tchèques, très bons en transition. Cette équipe est très excitante à voir. Nous devrons avoir un niveau de concentration très élevé samedi, comme contre le pays de Galles."

Le technicien est également revenu sur les scandales qui entourent la Coupe du monde 2022 au Qatar et les démonstrations des joueurs allemands et norvégiens : "Notre position a toujours été claire, on s’informe auprès des organisations internationales. Il faut être sûrs que ce que l’on dit n’est pas sur le coup de l’émotion mais quelque chose auquel on croit. Personnellement, je ne pense pas que le boycott soit la bonne solution. Il ne faut pas tourner le dos aux problèmes mais les affronter. Le football est un moyen parfait pour augmenter la conscience sur le sujet pour que les sociétés deviennent meilleures. Il n’y aura pas de manifestations spéciales de notre part lors des prochains matchs."

Le sélectionneur est également revenu sur la performance de Kevin de Bruyne face aux Gallois : "C’est le meneur de jeu avec le plus d’influence au monde. C’est quelque chose qu’on n’a jamais vu. Je suis content de voir que son investissement en équipe nationale est le même qu’en club. Il a atteint un niveau incroyable depuis trois, quatre ans."

Avec les absences de Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Yannick Carrasco, la question des flancs se pose pour le match de samedi mais la situation n’inquiète pas l’ancien entraîneur d’Everton : "Après la Coupe du monde 2018, une des choses les plus importantes était d’avoir de la concurrence à certains postes et d’avoir des joueurs prêts à jouer en cas de besoin. On a plusieurs joueurs qui ont déjà joué à cette position en équipe nationale, je crois beaucoup en eux, ils ont assez d’expérience."

Roberto Martinez a également tenu à souligner la réaction de ses joueurs après l’ouverture du score par les Gallois : "On a su garder notre concentration, c’est quelque chose qu’on a dans ce groupe. C’est très important de voir comment l’équipe réagit dans la difficulté. Si tu vas dans une compétition sans le savoir, cela peut être dangereux."

Rendez-vous demain pour suivre en direct sur la Une, Vivacité et notre site la nouvelle rencontre des Diables en direct.