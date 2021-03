Roberto Martinez s’est exprimé à la veille de la première rencontre de qualification des Diables rouges pour le mondial 2022. Notre équipe nationale va affronter le pays de Galles avec la ferme intention de débuter du bon pied et sans penser au passé et à des souvenirs plus douloureux. "C’est un moment qu’on attend, un nouveau départ".

L’évocation du pays de Galles est beaucoup plus douce pour Roberto Martinez. Ancien capitaine de Swansea (il portait le drapeau gallois sur le brassard), il a commencé sa carrière de coach sur le banc des Swans. Ce pays a fait de moi "l’homme et le manager que je suis". "On n’oublie pas les souvenirs, on les emmène avec soi. C’est une partie importante de ma vie".



Au sujet de son adversaire, Martinez sait à quoi s’en tenir. "Avec Joel Allen et Gareth Bale, ils ont des joueurs importants. Il ne devrait pas y avoir de surprise dans leur manière de jouer. Ils ont un système clair, utilisé dès les équipes de jeunes. Ce qui est important, c’est notre manière de faire face".



Roberto Martinez s’est réjoui de pouvoir compter sur Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. "Pour Romelu, nous avons respecté les règles et la procédure mise en place à Milan. Nous sommes désormais rompus à ce genre de situation. Nous sommes très heureux qu’il soit avec nous. Il est comme Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Toby Alderweireld ou Jan Vertonghen, une figure tutélaire pour le groupe. Nous en avons besoin pour guider les jeunes."



Outre Eden Hazard, Axel Witsel manquera à l’appel. Le médian, point d’équilibre du système Martinez, sera remplacé par Leander Dendoncker. Le milieu de Wolverhampton n’assurera pas la charge seul. "Nous devrons partager les responsabilités. Nous avons vu ces trois dernières années que nous pouvions faire face. En ce qui concerne Leander, il ne faut pas seulement voir son nombre de capes (12) mais surtout le nombre de rassemblements qu’il a au compteur (il a été appelé pour la première fois en 2015)". Une manière de souligner l’expérience de l’ancien anderlechtois.