Roberto Martinez : "Je ne sais pas encore si Doku va débuter mais il a tout fait pour être aligné demain"

Roberto Martinez a confirmé en conférence de presse que comme lors du dernier match de poule en 2018 face à l’Angleterre il y aurait du changement dans son onze de base. Le sélectionneur national n’a toutefois pas levé le voile sur le onze qu’il alignera lundi face à la Finlande même s’il déjà annoncé qu’Hazard, De Bruyne et Witsel seraient titulaires : "Je n’annonce jamais une équipe à l’avance. Les trois blessés ont un programme particulier, mais ces trois-là débuteront demain. C’est important qu’ils puissent être fit pour ce tournoi. J’ai vu des situations comparables où les joueurs abandonnent et ne se battent pas pour être dans le tournoi, mais ces trois-là ont tout fait pour y être. C’est particulièrement le cas d’Axel Witsel".

Romelu Lukaku, qui avec deux buts a bien démarré la compétition et peut espérer terminer meilleur buteur du tournoi sera-t-il aligné d’entrée demain ? La réponse n’est pas encore claire dans l’esprit de l’Espagnol : "Romelu veut gagner chaque match, il n’est pas personnel, il joue pour l’équipe. Il est dans une grande forme. Je n’ai pas encore décidé s’il jouera, ce serait bon pour lui de jouer encore des minutes mais il ne faut pas qu’il joue trop non plus. C’est une décision qu’on prendra dans la matinée, demain".

La volonté des joueurs est en tout cas de disputer toutes les rencontres et Martinez se félicite de cette mentalité : "Ces joueurs n’ont jamais besoin d’être convaincus pour jouer pour l’équipe nationale. Tous les joueurs veulent jouer l’ensemble des minutes. Leur implication est la grande force de cette équipe. C’est un problème de luxe pour un coach, mais c’est le métier d’entraîneur : choisir et préparer les joueurs au mieux pour les huitièmes de finale".

Le sélectionneur est également revenu sur la situation de Jérémy Doku, qui impressionne énormément les observateurs extérieurs : "Doku a tout fait pour mériter sa sélection avec nous. Il a 19 ans mais il est très mature et affûté. Je ne sais pas encore s’il va débuter mais il a tout fait pour être aligné demain".

Sur l’ensemble du tournoi, Martinez aimerait pouvoir donner quelques minutes à l’ensemble de son groupe : "Tous les joueurs ont gagné le droit d’avoir des minutes dans ce tournoi. Ça dépendra de leur situation physique mais j’aimerais voir tout le monde sur la pelouse à un moment dans le tournoi, dans l’absolu. Même pour les gardiens, il faut se rendre compte du travail que Sels et Mignolet fournissent mais Thibaut Courtois commencera demain".

Un des grands malheureux de ce début d’Euro est Hans Vanaken. Le Brugeois s’est assis en tribune pour les deux premiers matchs de cet Euro mais ne sera pas écarté demain et sera pour la première fois dans les 23 comme l’a confirmé le sélectionneur national.