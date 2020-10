Roberto Martinez : "J'ai beaucoup aimé le match de Vanheusden"

Roberto Martinez est revenu sur le partage des Diables rouges face à la Côte d'Ivoire (1-1). Le sélectionneur fédéral avait opéré une série de choix pour rajeunir les cadres et donner du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin. Il ne regrette pas son choix.

"Sebastiaan (Bornauw) doit comprendre que ce match était fait pour faire ce genre d’erreurs. On doit se féliciter de voir un joueur de son âge avec l’équipe nationale. Il évolue à une position où les erreurs se remarquent plus facilement. Le but qu’on a marqué était un superbe travail d’équipe, même si par moments on a vu qu’on manquait d’automatismes."

Au sujet de Zinho Vanheusden, qui disputait son premier match avec plus de réussite que Bornauw, qui l'avait remplacé, le coach était très positif. "J’ai beaucoup aimé le match de Zinho. Son positionnement défensif face à ces attaquants était très bon. Il était très calme au ballon. Le match est arrivé au bon moment pour lui, il était déjà très bon avec le U21 et est devenu capitaine du Standard."

Pour le reste, Martinez a distribué les bons points, comme d'habitude. "Trossard est devenu un joueur très mature. Saelemaekers a été très bon aussi. Il a été fort, assez rapide, on voit qu’il a pris de l’importance à Milan. Il y a eu beaucoup de petits nouveaux, je n’ai pas envie d’en retirer un du lot. On doit s’améliorer en possession de balle, c’est sûr. Van Crombrugge méritait de jouer une fois pour les Diables rouges, même si c’est toujours compliqué de monter à cette position au milieu d’une mi-temps.Le partenariat entre Vanaken et Dendoncker m’a bien plu. Ces deux joueurs ont montré un excellent niveau."

Enfin, le sélectionneur fédéral a confirmé la blessure de Thibaut Courtois, qui sera absent pour une semaine : Thibaut Courtois sera absent pour une semaine. Il a un oedème au bassin qu'il doit résorber. Nous avons regardé l'imagerie et avons décidé de le laisser repartir", le coach souhaitant par là mettre fin aux spéculations quant à l'absence de San Thibo pour la deuxième sélection consécutive.