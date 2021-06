Roberto Martinez impressionné par Axel Witsel : "Un exemple"

Danemark - Belgique : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe B - 17/06/2021 Les Diables ont souffert, les Belges ont tremblé, mais ils ont gagné face au Danemark à Copenhague (1-2). La Belgique a enregistré son deuxième succès dans cet Euro 2020 et se qualifie pour les 1/8es de finale. Portés par le Parken Stadion, les Danois ont ouvert le score dès la 3e minute via Poulsen. Il a fallu attendre la deuxième période et la montée de Kevin De Bruyne pour voir des Diables rouges reprendre des couleurs. Thorgan Hazard et KDB ont griffé la victoire belge de leurs empreintes.