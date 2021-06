Roberto Martinez : "Il n’y a pas de plan anti Ronaldo, il faudra défendre en équipe"

Russie - Danemark : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe B - 21/06/2021 Alors que tous les yeux étaient rivés vers Saint-Petersbourg et le match entre la Belgique et la Finlande, la Russie et le Danemark se défiaient à Copenhague avec le but d’accrocher une place en huitièmes de finale. Mission accomplie pour les Scandinaves qui se sont imposés 1-3 et se sont hissés à la deuxième place du groupe B malgré leurs trois points. Avec 5 buts marqués et 4 encaissés, les Danois sont en effet passés devant leurs concurrents à la différence de but (diff : +1). La Finlande (3 pts, diff : -2) termine 3e et a de très minces chances de figurer parmi les meilleurs 3es alors que la Russie (diff : -5) est 4e et éliminée.