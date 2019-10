Roberto Martinez, élogieux envers Lestienne, n'est pas inquiet pour Courtois et Hazard

Roberto Martinez s’est prêté à la traditionnelle conférence de presse à l’occasion de sa sélection pour les matches face à Saint-Marin et au Kazakhstan. Le coach justifie ses choix et répète les objectifs : la tête du groupe et le sans-faute.

Un nom dans toutes les bouches, celui de Maxime Lestienne, de retour chez les diables. "Maxime est vraiment très talentueux. Nous le savons tous. Il est dans l’équipe parce qu’il a mérité d’y être après ce qu’il a fait cette saison. Je pense que c’est le genre de joueurs qui peut très bien convenir à notre système. C’est un numéro 10 à l’ancienne. Dans ses incursions, sa manière de chercher les espaces. Il est très consistant. Le Standard lui donne un rôle très important. Il s’améliore de mois en mois. Il mérite d’être chez les Diables rouges. On verra comment il s’adapte dans cet environnement."

Le coach n’a pas encore parlé à Thibaut Courtois, malade, mais il était à Madrid pour le match. "Nous étions au courant que Thibaut souffrait de crampes d’estomac avant la rencontre. On saura lundi si Thibaut est d’attaque ou pas. J’ai bon espoir qu’il soit disponible dès lundi. On fera également le point lundi concernant Thomas Meunier et Romelu Lukaku, les deux autres joueurs incertains. On décidera donc à ce moment-là s’ils restent avec nous ou pas."

Le sélectionneur est conscient que des joueurs comme Eden Hazard et Thibaut Courtois traversent des moments un peu compliqués avec le Real Madrid, un club où ils sont pointés du doigt. Mais Martinez ne s’inquiète pas pour eux : "On a des joueurs dans des très bons clubs, et dans ce genre de clubs on traverse toujours des mauvaises périodes. Il y a beaucoup d’adversité et c’est toujours compliqué. Mais je sais que ça leur fait toujours plaisir de revenir avec l’équipe nationale et j’ai hâte de les voir lundi. Nous pouvons empocher des points, nous qualifier et ils peuvent faire le plein d’ondes positives avec nous. Thibaut et Eden ont l’incroyable carrière qu’ils ont justement parce qu’ils peuvent affronter l’adversité. Je ne m’inquiète pas du tout pour eux. J’aime les voir gagner, apporter du bonheur au football. Mais le foot n’est pas un scénario idéal et tout ne se passe pas toujours parfaitement. Ils sont prêts à affronter ce défi."

Certains s’étonnent de voir encore le jeune Verschaeren sélectionné, en pleine période de doutes à Anderlecht : "Yari Verschaeren était jeune quand il a commencé à jouer avec Anderlecht, et à seulement 18 ans il est devenu un titulaire à Anderlecht. Même si le club n’est pas en forme, c’est quelque chose. Il fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes de l’équipe nationale. Je pense qu’être dans le groupe des diables est l’étape suivante logique. Il évolue à une position où il y a beaucoup de concurrence. Je pense qu’il est capable de composer avec cela."

En dehors de la sélection en elle-même, le coach a rappelé l’objectif de ces qualifications et il est clair, la tête du groupe : "Le premier objectif est de se qualifier, le deuxième est de terminer en tête du groupe. Ça aura une grande importance sur les tirages par la suite. On va de défis en défis. Ça ne veut pas dire qu’on utilisera tous les joueurs dans l’effectif. Je ne vois pas les matches comme des expérimentations. Ça nous rend plus fort d’avoir un groupe qui nous permet de composer avec les blessures quand il le faut. Il nous manque Koen Casteels, Vincent Kompany, Jason Denayer, Kevin De Bruyne. Beaucoup de joueurs manquent à l’appel donc on va utiliser d’autres joueurs dans le jeu, mais pas pour faire des essais, des expériences."