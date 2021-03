Roberto Martinez : "Eden Hazard ne sera pas opéré, il sera le meilleur joueur de l’Euro"

Comme prévu, Eden Hazard, blessé au psoas droit, ne fait pas partie de la sélection de Roberto Martinez en vue des rencontres opposant les Diables Rouges au Pays de Galles, à la République tchèque et à la Biélorussie. Depuis l’annonce de la blessure du génie belge, la question d’une nouvelle opération est dans l’air et il semblerait que le Real Madrid et l’Union Belge aient des avis divergents quant à l’échéance d’un éventuel passage sur le billard. Le coach fédéral Roberto Martinez a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.

►►► À lire aussi : Sambi Lokonga et Mangala appelés dans la sélection de Martinez, Lukaku présent

►►► À lire aussi : Martinez explique son choix de convoquer Lukaku : "On peut attendre pour prendre une décision définitive"

"On a étudié toutes les possibilités. L’opération pour enlever la plaque de sa cheville en était une. Après avoir consulté tous les experts, nous n’avons pas suivi cette voie. Il n’y a pas de visions différentes entre le Real et la fédération belge. Nous sommes sur la même ligne, les relations entre le club et la fédération sont bonnes. Nous voulons tous le meilleur pour Eden".



"Tous les problèmes d’Eden viennent de la même blessure (sa fracture de la cheville, ndlr) qui a créé une asymétrie. La situation est telle qu’il faut oublier toutes les deadlines et lui donner le temps de revenir à 100%. Nous avons décidé de suivre un processus conservatoire. L’objectif et qu’il guérisse. L’important est qu’Eden soit sur le bon chemin. Il est trop tôt pour parler l’Euro. Il ne faut pas commencer à faire des paris. Notre capitaine a vite rebondi après sa blessure. Il est dans un bon état d’esprit. Il sait qu'il vit les meilleures années de sa carrière. Il fait la différence quand il est sur le terrain. Maintenant il est impatient de retrouver sa meilleure condition. Il a l'objectif de se rétablir aussi vite que possible. Notre responsabilité est de le supporter, de l'aider à accomplir cela. Je suis confiant sur le fait qu’on reverra le vrai Eden avant l’Euro. Il sera le meilleur joueur du tournoi", a-t-il conclu avec optimisme.

►►► À lire aussi : Real Madrid : les onze "blessures" qui ont pourri la vie d’Eden Hazard

►►► À lire aussi : Comment jouer sans Eden Hazard ? "Carrasco, avec Thorgan ou Castagne dans son dos"