Roberto Martinez : "Eden Hazard est essentiel et vital pour les Diables Rouges"

Ce lundi 17 mai, au centre d’entraînement de Tubize, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a dévoilé sa liste de 26 joueurs en vue de l’Euro 2020. Voici les éléments à retenir des explications de Roberto Martinez sur sa sélection.

Eden Hazard a connu une saison pour le moins compliquée à cause des blessures. Pourtant, Martinez est confiant quant à l’état de forme du capitaine des Diables : "La situation avec Eden est très confidentielle. Nous savons exactement où il en est. Je pense que les conditions médicales ont été les meilleures qu’il a eues depuis un long moment et nous sommes enchantés du niveau de sa condition actuellement. On doit être conscient de l’importance qu’Eden représente pour l’équipe, c’est notre capitaine et la façon dont il joue quand il est en équipe nationale est essentielle et vitale. C’est important qu’il finisse la saison en force avec le Real Madrid pour qu’il retrouve un niveau proche de sa meilleure forme dans les prochaines semaines".

Axel mérite d’être dans l’équipe pour le travail qu’il a fait avec les Diables et le travail accompli d’un point de vue médical

Autre joueur important pour qui la saison a été tronquée par les blessures : Axel Witsel. Le coach avait annoncé il y a peu sa présence parmi les 26, il a tenu parole : "Pour être clair, dans la situation actuelle nous n’attendons rien de particulier de la part d’Axel. On a pris le temps et j’ai une confiance totale dans mon staff médical, nous sommes arrivés à un moment crucial dans le processus de décision, mais la décision définitive le concernant sera prise le 11 juin. Nous souhaitons prendre le temps maximum pour prendre une décision définitive et nous voulons donner le temps nécessaire à Axel pour continuer sa revalidation et voir s’il est en fit ou pas. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de prendre une décision concernant Axel Witsel, mais le jour pour désigner la liste des 26 joueurs qui composeront l’effectif de l’Euro. C’est pour ça qu’on a ajouté une liste de 11 joueurs au cas où il y aurait un problème dans les semaines à venir. Axel mérite d’être dans l’équipe pour ce qu’il a fait et le travail qu’il a fait d’un point de vue médical. Nous sommes confiants quant à l’évolution de sa condition".

Enfin, Martinez aurait pu prendre Thomas Foket ou encore Alexis Saelemaekers mais le coach a préféré partir au combat avec l’éternel Nacer Chadli : "C’est un joueur très polyvalent. Il peut évoluer à gauche et à droite de la défense, il s’adapte très bien. En mars, lors du dernier rassemblement, il n’était pas au top physiquement. Depuis, il a un plus grand rôle au sein de son club (Başakşehir, en Turquie) et joue de plus en plus. Il est en bonne condition et la contribution de Nacer sera très importante", a conclu Roberto Martinez.