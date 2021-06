Roberto Martinez : "Dries Mertens est l’un des joueurs les plus intelligents avec lesquels j’ai travaillé"

Philippe Albert a eu l’occasion de réaliser un long entretien avec Roberto Martinez après la rencontre face au Danemark. Les deux hommes ont évoqué la rencontre, les points négatifs et positifs, mais se sont aussi projetés sur la rencontre face à la Finlande.

Les deux hommes ont évoqué le cas de Dries Mertens. Le Diable, auteur de son centième match en équipe nationale contre le Danemark, est sorti à la pause après une première mi-temps catastrophique de toute l’équipe. Pas la meilleure façon de célébrer un tel événement.

Dries était forcément un peu déçu d’être remplacé si tôt dans la rencontre : "Oui, mais ça aurait pu être n’importe quel autre joueur. C’est juste qu’on a déjà tenté de mettre deux numéros 9 avec Yannick Carrasco et Romelu Lukaku contre l’Angleterre et avec Kevin De Bruyne comme électron libre, on l’a fait parce qu’on l’avait déjà essayé. C’est la seule raison. On a mis Denayer parce qu’il avait déjà joué contre le Danemark et on a fait pareil avec Boyata pour la Russie. Son changement était purement nécessaire pour des raisons tactiques, manque de pot s’est tombé sur lui mais il n’avait aucune raison d’être déçu. Même si bien sûr c’est un perfectionniste alors il aurait préféré ne pas être remplacé à la mi-temps de ce match, son centième."

Le sélectionneur répète son immense respect pour le joueur de Naples : "Pour moi, il est l’un des joueurs les plus intelligents avec lesquels j’ai travaillé. C’est un footballeur incroyable, c’est une joie de l’avoir dans son équipe. Il est vraiment malin dans sa manière de voir et de penser le jeu."