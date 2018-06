Roberto Martinez doit-il gérer les cartes jaunes des Diables?

Pour entamer le match de lundi contre le Japon, 5 joueurs belges seront menacés de suspension en cas de nouvelle carte jaune. Face à l'Angleterre, Roberto Martinez avait pris cette donnée en considération. Sera-ce encore le cas ici? Deux semaines après les faits, les cartons évitables pris par Thomas Meunier, Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne contre le Panama font toujours parler d'eux. Les compteurs ne seront remis à zéro qu'après les 1/4 de finales, pas avant. D'où cette suggestion de notre consultant Philippe Albert. "Imaginons que De Bruyne, Meunier et vertonghen soient de nouveau avertis, ces trois joueurs là vont rater le match du siècle face au Brésil..."

Roberto Martinez, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Avant de parler de cet éventuel match du siècle, il faut passer le Japon. Et donc... "Je pense que c'était utile avant, dans le match contre l'Angleterre. Il aurait été stupide de ne pas prendre cet aspect en considération et de risquer de perdre un joueur comme Kevin De Bruyne. Maintenant, nous avons 5 menacés mais c'est la phase d'élimination directe. La marge d'erreur est minime. Si on perd le match on est dehors donc on ne va pas spéculer sur ce qui pourrait arriver en cas de nouvelle carte."

Vertonghen, Meunier et De Bruyne seront donc bien titulaires contre le Japon. Philippe Albert espère juste qu'ils joueront sans arrière-pensée: "Le tout est de savoir si ces joueurs n'auront pas déjà dans la tête le match contre le Brésil. Le problème est qu'ils n'aillent pas à fond dans les duels. Même si c'est le Japon, on risque d'avoir quelques petits problèmes. J'espère que cela ne sera pas le cas car avec ces trois joueurs là et malgré le respect qu'on doit avoir pour les Japonais, je pense qu'il n'y aura pas de souci."

Pas de souci contre le Japon, c'est évidemment ce que toute la Belgique espère pour pouvoir affronter le Brésil au tour suivant. A condition bien sûr que le Brésil passe le Mexique.